Комиссаром павильона РФ на венецианской биеннале станет Анастасия Карнеева

РИМ, 30 июля. /ТАСС/. Комиссаром павильона России на Венецианской биеннале сроком на восемь лет назначена соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр культуры России Ольга Любимова на полях проходящей в Риме встречи министров культуры стран "Группы двадцати".

"Мы чрезвычайно заинтересованы в более активном участии наших деятелей культуры в составлении международной художественной повестки. Для формирования долгосрочной стратегии развития павильона было принято решение назначить комиссаром Анастасию Карнееву сроком на восемь лет. Уверена, ее профессиональные контакты в мире искусства позволят разнообразить российское участие", - отметила Любимова.

Как она уточнила, на этом посту Карнеева сменит директора фонда современного искусства V-A-C Терезу Иароччи Мавику, поблагодарив ее за работу и высоко оценив проведенную ею работу по реконструкции российского павильона.

Бывший комиссар возглавит Рабочую группу российского павильона. Созданная в качестве эксперимента наряду с Художественным советом российского павильона как коллегиальный орган для текущей биеннале (архитектуры), она обретет официальный статус и будет работать непосредственно над выбором проектов для будущих биеннале.

Министр также сообщила, что для Венецианской биеннале искусства в 2022 году, название которой "Молоко снов", проект для российского павильона создают художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева. Из-за изменения сроков биеннале и сохраняющихся ограничений в результате пандемии работа над проектом российского павильона для биеннале современного искусства 2022 уже началась.

Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года, чередуясь с биеннале архитектуры, с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился в 1914 году, он был построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор свои работы там представили более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В этом году отреставрированный павильон, который был максимально приближен к концепции изначальной функциональной и художественной задумки, стал частью российской экспозиции для Арх-биеннале, перенесенной с прошлого года на этот.