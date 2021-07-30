Перекрестный Год музеев России и Италии будет включать 30 проектов с российской стороны

РИМ, 30 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Более 30 мероприятий только с российской стороны планируются в рамках достигнутой договоренности о проведении перекрестного Года музеев Россия - Италия в 2021-2022 годах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в пятницу министр культуры России Ольга Любимова, которая на полях проходящей в Риме встречи министров культуры стран Группы двадцати провела переговоры с итальянским коллегой Дарио Франческини.

"Россию и Италию связывают давние партнерские отношения и многочисленные культурные проекты. Фундаментом нашего взаимодействия являются именно музеи. Достигнута договоренность о проведении перекрестного Года музеев Россия - Италия в 2021-2022 годах, объединяющего более 30 мероприятий только с российской стороны", - сказала Любимова. Как она сообщила, официальное открытие Года ожидается в сентябре, а мероприятием открытия станет Российско-итальянский музейный саммит в Милане, на который соберутся руководители ведущих музеев России и Италии.

Предполагается также музейное road-show в Болонье и Неаполе, что представляет, по мнению министра, прекрасную площадку для презентации возможностей и проектов, разработки совместных мероприятий музеев двух стран. В качестве примера Любимова привела планируемую в Италии выставку Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля, посвященную 200-летию Ф. М. Достоевского в Милане.

При этом она отметила, что важные выставочные проекты реализуются с самого начала этого года. "Это - выставки, уже реализованные в Государственном Эрмитаже ("Линия Рафаэля. 1520-2020"), Государственном историческом музее ("Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии") и Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина ("Сиена на заре Ренессанса. Произведения из Национальной пинакотеки в Сиене, Государственного архива Сиены, музеев Тосканы и ГМИИ им. А. С. Пушкина"). Традиционно представители итальянских учреждений участвуют в международном фестивале "Интермузей". В 2020 году одной из центральных дискуссий фестиваля стала секция "Выход музеев из карантина. Поиск решений". Мы с нетерпением ждем гостей на Санкт-Петербургский международный культурный форум", - сказала Любимова.

Другие сферы культуры

"В непростой глобальной обстановке именно сфера культуры становится мощнейшим объединяющим началом", - убеждена Любимова. "Минкультуры России и итальянские партнеры продолжают наращивать двустороннее сотрудничество в сферах театрального искусства, музыки, кинематографии, охраны культурного наследия, творческих индустрий, образования, а также в музейно-выставочной, библиотечной и реставрационной деятельности", - сказала министр. В частности, Минкультуры России поддерживает международные проекты в сфере кинематографии. "В этом направлении между правительством Российской Федерации и правительством Итальянской республики действует соглашение о сотрудничестве в области кинематографии, в соответствии с которым фильмы совместного российско-итальянского или итальянско-российского производства могут рассматриваться в качестве национальных фильмов и пользоваться соответствующими преференциями. На фестивале в Венеции (в сентябре) мы планируем организацию двусторонней встречи продюсеров России и Италии, где обсудим развитие ко-продукции и в том числе расскажем подробнее про инициативы министерства по поощрению совместного кинопроизводства", - рассказала Любимова.

Министр напомнила о последних успехах российских кинематографистов на международных фестивалях. "Мы с нетерпением ждем фестиваль в Локарно в августе и Венецианский фестиваль в сентябре, где участвуют российские картины", - сказала министр.

"Отмечу открытие в мае в рамках Венецианской биеннале реконструированного российского павильона. Его новая концепция подчеркивает необходимость расширять горизонты, используя цифровые и виртуальные форматы и вовлекая новых участников по всему миру", - продолжила она. "Мы постараемся громко заявить о себе на 59-й Биеннале современного искусства в следующем году. Уже сейчас Россия активно готовится к новому проекту, и Минкультуры России назначило нового комиссара российского павильона [Анастасию Карнееву]", - отметила министр.