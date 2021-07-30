Дети впервые сняли четыре короткометражных фильма на кинофестивале в Ессентуках

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Дети за три дня сняли четыре короткометражных фильма на фестивале популярных киножанров "Хрустальный ИсточникЪ", который с 24 по 31 июля проходит в Ессентуках Ставропольского края. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе кинофестиваля.

"На Четвертом Открытом фестивале популярных киножанров "Хрустальный ИсточникЪ" впервые состоялся творческий проект "Кинокампус. Дети". Было подано около ста заявок от юных кинолюбителей. Организаторы фестиваля приняли всех. Художественный руководитель известный кинорежиссер, сценарист, продюсер Катя Шагалова и профессиональные наставники разделили участников на четыре группы. За три съемочных дня они сняли четыре короткометражки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в фильме "Бабушка, живи!" участвовало 45 детей, "Две стороны" - 32 ребенка, "Мини-агенты" - 26, "Он не тот, кем кажется" - 92 кампусовца. Ребята отразили в своих работах следующие темы: отцы и дети, нравственность, сопереживание, дружба, мировоззрение. Отсняли свои истории в различных киножанрах. Начинающие кинематографисты привлекли к участию в своих работах не только своих родителей, друзей и партнеров фестиваля, но и президента "Хрустального Источника" Эвклида Кюрдзидиса и главу администрации Ессентуков Александра Некристова.

"30 июля состоялся конкурсный показ картин, созданных юными участниками в рамках кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ". Оценивало работы профессиональное жюри: кинорежиссер Алексей Федорченко (председатель жюри), актер театра и кино Кирилл Кяро, продюсер Юрий Обухов и юный актер Кай Гетц. Всем участникам кампуса были вручены Дипломы кинофестиваля. Жюри определит победителя, он будет назван на Закрытии "Хрустального Источника", фильму-лидеру вручат малый кубок Бронзового Орла", - сказано в пресс-релизе.

Впервые кинофестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" состоялся на Ставрополье в 2018 году. В период пандемии в 2020 году фестиваль (третий по счету) прошел в узком формате. Мероприятия форума посещают более сотни тыс. зрителей.