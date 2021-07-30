Не менее пяти крупнейших учреждений культуры Смоленщины войдут в проект "Пушкинская карта"

ТАСС, 30 июля. Смоленская областная филармония, государственный драматический театр им. А. С. Грибоедова и молодежный центр-музей им. адмирала Нахимова стали участниками проекта "Пушкинская карта", по которому школьники и студенты смогут посещать учреждения культуры за счет государства. В ближайшее время в проект войдут также Смоленский государственный музей-заповедник и камерный театр, сообщил в пятницу губернатор Алексей Островский на своей странице во "ВКонтакте".

"К проекту уже присоединились и наши учреждения культуры. В их числе - областная филармония, драмтеатр, молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова. В течение ближайших месяцев этот список пополнится Смоленским государственным музеем-заповедником и камерным театром", - сообщил Островский.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе обладминистрации, на начальном этапе в проект "Пушкинская карта" войдут пять региональных учреждений культуры, прорабатывается вопрос о расширении перечня участников.