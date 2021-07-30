Не менее пяти крупнейших учреждений культуры Смоленщины войдут в проект "Пушкинская карта"

ТАСС, 30 июля. Смоленская областная филармония, государственный драматический театр им. А. С. Грибоедова и молодежный центр-музей им. адмирала Нахимова стали участниками проекта "Пушкинская карта", по которому школьники и студенты смогут посещать учреждения культуры за счет государства. В ближайшее время в проект войдут также Смоленский государственный музей-заповедник и камерный театр, сообщил в пятницу губернатор Алексей Островский на своей странице во "ВКонтакте".
"К проекту уже присоединились и наши учреждения культуры. В их числе - областная филармония, драмтеатр, молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова. В течение ближайших месяцев этот список пополнится Смоленским государственным музеем-заповедником и камерным театром", - сообщил Островский.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе обладминистрации, на начальном этапе в проект "Пушкинская карта" войдут пять региональных учреждений культуры, прорабатывается вопрос о расширении перечня участников.
В конце июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания "Пушкинской карты", по которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры. Воспользоваться картой, финансовые средства для которой будет предоставлять государство, можно будет с 1 сентября 2021 года. Так, на четыре месяца текущего года будет положено 3 тыс. рублей. В следующем году номинал составит 5 тыс. рублей на календарный год. Планируется, что уже в 2021 году посетить учреждения по карте смогут более одного млн человек. Подать заявку на участие сможет любой гражданин в возрасте от 14 до 22 лет на портале "Госуслуги".