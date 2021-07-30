В Нижнем Новгороде открыли выставку памятников сакрального искусства XV - начала XX веков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Выставку "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" открыли в реконструированном здании манежа на территории Нижегородского кремля. Экспозиция состоит из более чем 300 памятников русского сакрального искусства XV - начала XX веков, рассказала ТАСС научный секретарь Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Наталья Комашко.

"Всего на выставке будет экспонироваться более 300 произведений", - сказала собеседница, по словам которой, работа над проектом велась с конца 2020 года, а это очень короткие сроки для таких выставочных проектов.

Дело в том, что художественное наследие древнерусского периода Нижнего Новгорода и церковное искусство нового времени - это сферы, которые прежде были мало изучены. "Памятников сохранилось в силу целого ряда объективных причин не так много. Все мы прекрасно знаем, что город Горький в свое время был закрыт для иностранцев, он не вошел в Золотое кольцо и за художественным наследием здесь не очень-то и следили, многое было уничтожено в первые годы советской власти. Складывалась такая ситуация, что Нижний Новгород очень беден на художественные памятники и что здесь не существовало своей художественной традиции. Оказалось, что наследие попросту не все дошло до нас, оно было и ничуть не уступало соседним городам, таким как Ярославль, Кострома", - рассказала Комашко.

Она отметила, что организаторам выставки захотелось показать через работы не только историю древнерусского и церковного искусства нового времени Нижнего Новгорода и Нижегородского края, но и духовную жизнь этих земель. "Концепция наша получилась достаточно сложной, достаточно многогранной. Мы начинаем показ с истоков, с первых храмов, которые были здесь поставлены", - уточнила научный секретарь Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин добавил, что до сих пор не существовало ни одного серьезного исследования такого культурного, художественного и духовного центра России как Нижний Новгород. "Благодаря этому выставочному проекту появилось первое масштабное исследование, это произошло", - сказал Миндлин.

"Мы находимся на восстановленной территории. Мало у кого, кто здесь ни разу не был, укладывается в голове, что здесь когда-то были руины. Это теперь место для проведения мероприятий любого уровня и, конечно, выставок подобной той, которую мы сегодня открываем. <…> Она позволила нам переосмыслить школу иконописи Нижегородского края. Была проделана большая работа, я всех участников благодарю", - сказал на открытии манежа и выставки губернатор Глеб Никитин.

Воссоединение икон и участие Третьяковки

Экспозиция состоит из нескольких разделов и делит манеж на несколько зон. Так, все начинается с раздела "Небесные покровители нижегородской земли", затем идут разделы "Древнейшие храмы Нижнего Новгорода", "Чтимые иконы нижегородской земли", "Художественные сокровища храмов и монастырей", "Сакральное искусство нижегородской земли", "Старообрядческие иконные собрания" и "Старообрядческие художественные центры". Экспонаты для выставки передавали государственные, частные и церковные музеи, а также отдельные коллекционеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары и Нижнего Новгорода.

Как утверждает Наталья Комашко, к сенсации выставки можно отнести воссоединение двух икон раннего периода знаменитого царского мастера XVII века Симона Ушакова. Он был тесно связан с Нижегородским краем, являлся родственником святителя Иллариона Суздальского, писал иконы в Желтоводский Макариев монастырь (Нижегородская область).

"Судьба у монастыря была сложная, он то исчезал, то возникал и когда в 1868 году в связи с подтоплением берега он был упразднен, иконы были перевезены и разлучились. Эти две работы Симона Ушакова самые главные местные локальные святыни, это образ преподобного Макария Желтоводского и список с иконы Богоматери Печерской. Одна икона осталась здесь, а другая в XX веке ушла в Германию, в начале XXI века вернулась и сейчас впервые после 1868 года эти иконы, которые стояли в одном ряду иконостаса, они будут вместе", - рассказала Комашко.

Главный научный сотрудник Третьяковской галереи, хранитель фонда драгметаллов Людмила Ковтырева рассказала, что на выставке представлены 14 произведений из коллекции Третьяковской галереи, в том числе список с чудотворной иконы, перед которой молился преподобный Серафим Саровский. "Коллекция нижегородских икон в Третьяковской галерее небогатая и основная часть, которая сегодня представлена на этой выставке, поступила к нам из экспедиций. В конце 60-х - начале 70-х годов научные сотрудники Третьяковской галереи выезжали в экспедиции, где им удалось спасти от полного разрушения и утраты замечательные памятники древнерусского искусства, которые были взяты из заброшенных церквей", - рассказала Ковтырева.

Обновленный манеж

Выставка располагается в здании манежа, построенного в середине XIX века на территории Нижегородского кремля, он передавался Нижегородской военной гимназии. Как рассказал журналистам заместитель председателя правительства региона, министр культуры Олег Беркович, манеж в разное время использовался в том числе как трамвайное депо и гараж. В последние годы здание находилось в удручающем состоянии, но по инициативе Нижегородской митрополии и при поддержке губернатора здесь начались реставрационные работы.

"Я бы одну оценку дал всему происходящему - это нормально. Ровно так и должно происходить, когда восстанавливаются исторические здания, либо им возвращают исходный смысл, или добавляют новый - культурный", - сказал Беркович.