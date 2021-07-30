Первую в России арт-резиденцию на железнодорожном вокзале откроют в Иваново

ТАСС, 30 июля. Железнодорожный вокзал в Иваново станет площадкой для первой арт-резиденции, открытой в России на подобном объекте. В здании, которое является памятником эпохи авангарда представят десятки семиметровых полотен современных художников, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе проекта Art station.

"6 августа в Иванове откроются первая в России арт-резиденция на железнодорожном вокзале и первая из двух частей междисциплинарного проекта Art Station, объединяющего промышленный дизайн, моду и стрит арт. В пространстве железнодорожного вокзала города Иваново - памятника эпохи авангарда - будет представлена выставка, специально для которой на старинном текстильном предприятии города "Красной Талке" были изготовлены десятки семиметровых полотен. Каждое из них расписали художники уличной волны: Миша Most, Анатолий Akue, Илья Slak (Aesthetics group), Petro (Aesthetics group), MAX 13 и Павел Ртуе", - говорится в сообщении.

Полотна уличных художников будут собраны в инсталляцию, посвященную текстильным фабрикам, которыми славится Иваново. Во время работы над проектом художники изучили особенности региона, посетили текстильные производства и ознакомились с примерами агитационных тканей, также выпускавшихся в Иванове. Открытие проекта в августе приурочено к 150-летию со дня основания Иваново-Вознесенск, который в 1932 году был переименован в Иваново.

В октябре в арт-резиденции на вокзале будет представлена вторая часть проекта, в ходе которого из полотен, расписанных художниками, работницы ивановских фабрик создадут капсульную коллекцию текстильных объектов. Готовые изделия будут экспонированы в пространстве вокзала.

Как уточняется, вокзал - один из символов Иваново, он был построен в 1933 году по проекту архитектора В.М. Каверинского. В 2018-2020 годах вокзал реконструирован бюро Faber Group с учетом сохранения исторического облика и с использованием самых современных строительных технологий, проект реставрации вошел в число финалистов ряда всероссийских и международных премий.

30 июля 2020 года вместе с открытием после реставрации в Красном зале вокзала был презентован первый арт-проект - "Вокзал как эпоха". Тогда же губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор компании "РЖД" Олег Белозеров приняли решение создать на вокзале постоянно-действующую арт-резиденцию. В августе 2020 года в рамках творческих антишкол "Таврида" ивановские городские активисты и дизайнеры представили проект арт-резиденции и получили грант Росмолодежи на 7,5 млн рублей.