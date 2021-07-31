Эрмитаж открыл для публики коллекцию русского костюма в фондохранилище в Старой Деревне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл широкой публике доступ к коллекции русского костюма и исторических нарядов в русском стиле в Реставрационно-хранительском центре (РХЦ) "Старая Деревня". Как сообщили в пресс-службе музея, постоянная экспозиция в формате открытого хранения будет доступна посетителям с 31 июля.

"Экспонаты, связанные общим понятием "русский народный костюм", позволяют увидеть всевозможные варианты комплексов традиционной одежды, понять региональные различия и оценить то новое, что появилось в народном костюме с течением времени под воздействием целого ряда исторических и культурных факторов. Наиболее ранние экспонаты из фонда народного костюма датируются второй половиной XVIII столетия, поздние - первыми десятилетиями XX века, когда традиционный костюм практически везде уступил место платью нового фасона", - говорится в сообщении пресс-службы Эрмитажа.

Представители музея отметили, что впервые со времени создания отдела истории русской культуры в Эрмитаже (создан в 1941 году) столь масштабно выставлена часть коллекции, связанная с русским народным костюмом. "Широкой публике и специалистам впервые предоставляется уникальная возможность увидеть более ста женских, мужских и детских праздничных и повседневных одежд, головных уборов, золотошвейных, тканых и ситцевых платков и шалей из северных, центральных, восточных и южных губерний Российской империи", - отметили в пресс-службе.

В экспозиции представлены не только народные костюмы, но и "русские платья", которые прочно вошли в церемониальную жизнь императорского двора в XIX веке. При этом исследователи отмечают, что элементы народного костюма - сарафаны, кокошники, откидные рукава - в придворную моду ввела еще Екатерина II в 1770-е годы. Гордость эрмитажного собрания - роскошные одежды участников знаменитого костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце, которые решены в стилистике русского традиционного костюма времен царя Алексея Михайловича. В экспозицию вошли и работы современных модельеров, созданные в 1980-2000 годы под влиянием традиционной русской одежды.

Посещение галереи костюма возможно в составе обзорной экскурсии по РХЦ "Старая Деревня", сообщили в пресс-службе.