Серия арт-пленэров открылась в Русском музее в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Серия арт-пленэров, на которых посетители будут создавать пейзажи дворцов и садов Русского музея, стартовала в Петербурге в субботу. На первом мероприятии участники создавали пейзажи Михайловского сада, сообщается на сайте музея.

"Участники пленэров узнают интересные факты об истории дворцов и живописных садов Русского музея и создадут пейзажи этих удивительных исторических уголков города. Занятия пройдут на открытом воздухе, сидя за планшетами. 31 июля 11:00-13:00 - "Пейзажи Михайловского сада", - говорится в сообщении.

Пленэры проведет художница, преподаватель по рисунку и композиции факультета искусств СПБГУ София Кесаева. Изображать пейзажи Русского музея гости пленэров будут в графической технике краской сепией, с которой удобно работать как опытным художникам, так и новичкам.

Планируется провести пять арт-пленэров. 25 сентября состоится заключительное мероприятия, на котором посетители изобразят аллеи Михайловского сада. Приобрести билеты на пленэры можно на сайте музея.