Тамбовская область реализует совместные с Японией музыкальные проекты к юбилею Рахманинова

ТАМБОВ, 31 июля. /ТАСС/. Совместные музыкальные проекты с Японией к 150-летию с рождения композитора Сергея Рахманинова планирует реализовать Тамбовская область в 2023 году, среди них мастер-классы, концерты и другие мероприятия, сообщил ТАСС и.о. вице-губернатора Тамбовской области Сергей Юхачев.

"У нас есть договоренность c послом Японии в России Тоехиса Кодзуки, который и сам является большим ценителем творчества Рахманинова, что в 2023 году Тамбовская область и Япония реализуют ряд совместных музыкальных проектов, приуроченных к юбилею композитора", - сказал Юхачев.

Он уточнил, что речь идет о концертах и мастер-классах японских пианистов, готовых выступить на главных музыкальных площадках региона, не исключается также проведение совместных фестивалей. "В МГУ им. Ломоносова есть студенческое японское сообщество, которое также заинтересовано в подобном сотрудничестве. Сейчас все это будет активно прорабатываться", - отметил Юхачев.

По поручению президента РФ Владимира Путина празднование 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдет в России в 2023 году. В разработанном плане юбилейных торжеств 102 мероприятия, из которых 21 состоится в Тамбовской области. Именно здесь расположен музей-усадьба С. В. Рахманинова "Ивановка" - крупнейший центр музыкальной культуры в российской провинции, связанный с жизнью и творчеством композитора. С 1890 по 1917 год Рахманинов подолгу жил и работал в имении Ивановка Уваровского района.

Сергей Рахманинов родился в 1873 года в дворянской семье, консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил несколько произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.