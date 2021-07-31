Картина "Конец фильма" получила гран-при "Хрустального Источника" в Ессентуках

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Картина "Конец фильма" режиссера Владимира Котта стала победителем конкурсной программы кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ", закрытие которого состоялось в субботу в городе-курорте Ессентуки (Ставропольский край). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе кинофестиваля.

"31 июля состоялось закрытие четвертого открытого фестиваля популярных киножанров "Хрустальный ИсточникЪ". В конкурсной программе участвовало 11 премьерных фильмов. Гран-при фестиваля за "Лучший фильм" получила картина "Конец фильма", режиссер - Владимир Котт. В номинации "Лучшая режиссура" награждена картина "Последняя "Милая Болгария" режиссера Алексея Федорченко. Конкурсной ленте "Маша" Анастасии Пальчиковой достались две награды: за лучший сценарий, который написала сама режиссер, и Глебу Филатову - за лучшую операторскую работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что актриса Юлия Марченко получила приз "За лучшую женскую роль" в картине Павла Мирзоева "Зови меня Дрозд". За "Лучшую мужскую роль" награжден актер театра и кино Александр Баргман ("Клятва"). Приз президента фестиваля получил фильм Павла Лунгина "Эсав". Оргкомитет фестиваля назвал лучшей картину Алексея Тельнова "Архипелаг".

"Зрители отдали предпочтение работе "Клятва" режиссера Романа Нестеренко. Приз имени народной артистки России Риммы Марковой "Признание" получил заслуженный артист Российской Федерации Василий Мищенко. Приз прессы вручили кинофильму "Скажи ей" режиссера Александра Молочникова", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, специального приза фестиваля удостоена картина "Grand Kankan", режиссер - Михаил Косарев-Нестеров.

Впервые кинофестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" состоялся на Ставрополье в 2018 году. В период пандемии в 2020 году фестиваль (третий по счету) прошел в узком формате. Мероприятия форума посещают более сотни тысяч зрителей.