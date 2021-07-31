На Realist Web Fest показали сериал "Выжившие" о мире после появления смертельного вируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Премьера сериала "Выжившие" режиссера Андрея Прошкина и креативного продюсера Бориса Хлебникова о смертельном вирусе, который за несколько дней уничтожает большую часть населения провинциального города и распространяется дальше, состоялась на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в субботу. Проект выйдет на мультимедийном сервисе Okko 12 августа.

"Это наш первый показ. Проект состоит из восьми часовых серий и восьми веб-сериалов. Сериал будет доступен с 12 августа", - сказал на показе директор по контенту мультимедийного сервиса Okko Макар Кожухов.

Ранее Хлебников рассказал, что многосерийный фильм задумывался задолго до пандемии, но авторы перенесли в проект психологический опыт, полученный в период карантина. Сценарий написали Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина. Роли в проекте исполнили Артур Смольянинов, Алексей Филимонов, Анна Слю, Сергей Бондарчук, Валентина Лукащук и Глеб Пускепалис.

Действие разворачивается в небольшом провинциальном городе, который охвачен неизвестным смертельным вирусом, уничтожившим большую часть населения. Оставшихся в живых поражает сонная болезнь - те, кто спит больше двух часов, рискуют не проснуться. Несколько героев вынуждены объединиться, чтобы выбраться из окруженного военными города и найти лекарство. После выхода основного сериала зрителей ожидает еще восемь веб-сериалов, которые рассказывают о том, как люди существуют в условиях апокалипсиса. При этом линии героев всех историй пересекаются. Веб-сериалы отличаются от телевизионных коротким хронометражем (в среднем 15 минут), особой динамикой и формой повествования. Они созданы для просмотра на экранах компьютеров, смартфонов и других гаджетов.

Единственный в России фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который проводится с 2018 года, объединяет лучшие проекты этого формата со всего мира. Он является частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC). Смотр продлится до 1 августа.