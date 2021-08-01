Главный приз на фестивале веб-сериалов Realist Web Fest получила комедия "Дочь коммуниста"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Комедийный проект "Дочь коммуниста" (The communist’s Daughter) канадского режиссера Лии Кэмерон удостоился главного приза на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest, лучшим российским сериалом назвали картину "П. С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой" Алексея Фурманова и Станислава Шапкина.

Торжественная церемония награждения финалистов состоялась в воскресенье. "Я хочу сказать спасибо фестивалю от нас всех. Спасибо за прекрасную программу. Практически единогласно мы приняли решение отдать главный приз сериалу "Дочь коммуниста", - сообщила член жюри, актриса Ольга Сутулова.

Действие комедии "Дочь коммуниста" разворачивается в 1989 году в Торонто. В центре сюжета оказывается 15-летняя девочка, которая растет в семье убежденных коммунистов. "Это большая честь. Мы потратили немало сил на создание этого проекта. Вдохновением для сериала послужил мой эксцентричный отец. Он умер шесть лет назад, но мы решили, что мы должны сделать комедию", - поделилась победительница Лия Кэмерон, которая вышла на связь по видео.

"Мы очень рады большому количеству российских проектов в конкурсе в этом году. Не буду томить - лучшим российским веб-сериалом становится проект "П. С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой", - объявил создатель Realist Web Fest Антон Калинкин. Комедийный веб-сериал "П. С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой" снят в вертикальном формате на мобильный телефон, в кадре зрители видят создателей проекта Алексея Фурманова и Станислава Шапкина.

Конкурсную программу оценивали сценаристы Владимир и Олег Пресняковы, режиссер Максим Пежемский, а также международные представители индустрии веб-сериалов Леандро Силва, Роуз оф Доллс и Жоэль Бассажэ.

Другие награды

Лучшими режиссерами эксперты назвали создателей австралийского проекта "Любовь, оружие и новые уровни" (Love, Guns & Level Ups) Эндрю Шенкиса и Николаса Клири. Приз за сценарий вручили Мишелю Дюшену и Эрику Пикколи за драму "Народный писатель - 3" (Public Writer 3).

Награда за лучшую идею досталась драмеди "Голодранцы" (Bastards) Малу Брианд и Рафаэля Мейера из Швейцарии. Лучшим персонажем из веб-проекта стала младшая сестра из российского фильма "Систер" Сергея Четверухина. Специального диплома жюри удостоились "Ночные ведьмы" режиссера Ернара Нургалиева из Казахстана.

Программу пилотных серий оценивали представители ключевых стриминговых платформ. Лучшим они назвали трагикомедию "Основано на реальных событиях" Дмитрия Кирюшкина. Спецприз от издания Digital Reporter получил российский сериал "Секреты семейной жизни" режиссера Шота Гамисония.

Единственный в России фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который проводится с 2018 года, объединяет лучшие проекты этого формата со всего мира. Он является частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup).