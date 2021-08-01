"Летние сезоны" Псковской филармонии открылись серией концертов "Лавандовая ночь"

ТАСС, 1 августа. Псковская областная филармония в воскресенье открыла проект "Летние сезоны" серией концертов под открытым небом "Лавандовая ночь". Два концерта барочной музыки в исполнении солистки Мариинского театра Марии Баянкиной и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области пройдут на террасе отеля с видом на Покровскую башню в историческом центре города, сообщила ТАСС директор филармонии Елизавета Барышникова.

"Сегодня "Летние сезоны" Псковской филармонии открылись концертом "Лавандовая ночь", этому проекту уже четвертый год. "Лавандовая ночь" зародилась спонтанно в необычном для Пскова формате, в необычном, красивом месте с видом на Покровскую башню. Это первый проект филармонии, который стал ежегодным и очень востребованным среди зрителей", - рассказала собеседница агентства.

Симфонический опен-эйр оказался очень популярен среди псковичей: по словам Барышниковой, билеты раскупались быстро, и совокупно на концертах в 19:00 и 22:00 побывают 500 человек. Именно из-за ажиотажа вокруг проекта филармония приняла решение повторять программу два раза, чтобы все желающие могли попасть на концерт, несмотря на антиковидные ограничения.

С прошлого года "Лавандовая ночь" также обрела свое музыкальное направление. Второй год подряд зрителям представляют программу из произведений эпохи барокко: в этом году прозвучат номера, оркестрованные специально для Пскова - переложенные для симфонического оркестра песни для лютни и голоса, написанные композиторами добаховского периода. Для популяризации музыки барокко администрация Псковской области даже приобрела для филармонии клавесин.

"Это редкая история, когда в региональных филармониях приобретаются такие инструменты, потому что они нечасто используются. Но мы усердно продвигаем это направление, в частности, по линии нашего главного дирижера Николая Хондзинского: он изначально зарекомендовал себя как барочник. Мы, естественно, делаем с ним все наши программы, а барокко - это уже любовь", - рассказала директор филармонии.

На следующем концерте под открытым небом в рамках "Летних сезонов" будет представлена симфоническая программа под названием "Золото Вены - 2021". Приглашенными солистами будут лауреаты международных конкурсов: солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко, а также заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов.