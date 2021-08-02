В Бельгии начался сбор средств на реставрацию деревянной часовни Серафима Саровского

НАМЮР /Бельгия/, 2 августа. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. В Бельгии начался сбор средств на реставрацию единственной в стране православной деревянной часовни в приходе Серафима Саровского, расположенной в Намюре - столице южного франкоязычного региона королевства. В воскресенье, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в этом храме архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон провел праздничное богослужение, после которого Бельгийская федерация русскоязычных организаций (БФРО) объявила о начале сбора средств на реставрацию храма, которому в этом году исполнится 110 лет.

Часовня Серафима Саровского - маленькое деревянное строение с красной черепичной крышей, расположенное в старинной городской цитадели, построенной на скале в центре города, у подножия которой река Самбра впадает в реку Мёз. В настоящее время, часовня поддерживается усилиями прихожан, здесь проводятся регулярные службы.

В связи с началом сбора средств у стен часовни была развернута небольшая экспозиция фотографий, рассказывающих о ее истории.

Как рассказал ТАСС архиепископ Симон, эта часовня была передана Русской православной церкви Католической церковью Бельгии в 2007 году, первая православная служба состоялась здесь 14 апреля 2007 года. "Я не знаю в Бельгии другого деревянного храма в таком исполнении, построенного в стиле близком православному. Более того, он стоит отдельно, что позволяет провести вокруг него Крестный ход, что не так просто сделать в Бельгии, где здания традиционно строятся вплотную друг к другу", - отметил он.

"Этот дар стал не только свидетельством хороших отношений между Русской православной церковью и Католической церковью Бельгии, он также имел важнейшее значение для православных Бельгии. В этом храме они обретают часть России, своей исторической родины, где сильно почитание Серафима Саровского. Этот храм обрел тем большее значение, когда сюда была привезена частица мощей Серафима Саровского, - отметил архиепископ. - Сейчас храм нуждается в реставрации, и мы ищем людей, которые были бы готовы поддержать это богоугодное дело".

История Канадской часовни

В свою очередь, ответственный секретарь БФРО Сергей Петросов рассказал ТАСС, что эта деревянная часовня была построена в 1911 году, в Намюре она была известна под названием Канадской часовни, причем откуда произошло это название, сейчас уже неизвестно. "Этот деревянный храм смог выжить только потому, что построен из очень качественного дерева на надежном фундаменте на сплошной скале. 14 лет назад храм ремонтировался при содействии посольства России в Бельгии, были обработаны защитным покрытием деревянные стены, но черепичная крыша не знала ремонта с момента постройки - на старых фотографиях можно рассмотреть что крыша не претерпела никаких изменений. Поэтому сейчас ее замена и обновление водостоков, которые защищают от непогоды деревянные стены храма, это наша главная задача", - сообщил он.

Петросов также отметил, что БФРО в настоящее время подготовила документы для признания часовни частью культурного наследия города Намюра, что позволит получить дополнительное финансирование на его поддержание из городских фондов.

Ряд кварталов Намюра были затоплены в ходе сильного наводнения в Бельгии 14-16 июля. Расположенная высоко над уровнем реки часовня Серафима Саровского во время наводнения не пострадала.