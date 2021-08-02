Приключенческий фильм "Круиз по джунглям" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Фильм компании Disney "Круиз по джунглям" стал лидером российского проката, собрав 221,2 млн рублей за период с 29 июля по 1 августа. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Американский фильм, режиссером которого является Жауме Кольет-Серра, вышел в российский прокат 29 июля. Исследовательница дикой природы Лили Хоутон и ее брат отправляются в компании капитана Фрэнка в плавание через джунгли, чтобы отыскать дерево, которое, по легендам, обладает целительными свойствами. В фильме снимались Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джесси Племонс, Пол Джаматти и другие.

Второе место по кассовым сборам занял американский фантастический триллер "Время", собравший за четыре дня 84,9 млн рублей. Сюжет фильма режиссера М. Найт Шьямалана, за основу которого взят швейцарский комикс "Замок из песка", рассказывает о 13 героях, которые во время отдыха на пляже обнаружили, что течение времени ускорилось настолько, что они стали стареть на глазах. Роли в фильме исполнили Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Элайза Сканлен и другие.

На третьей строчке рейтинга оказался американский мультфильм "Космический джем: Новое поколение" режиссера Малкольма Д. Ли, собравший за четыре дня 20,9 млн рублей. Чтобы спасти своего сына, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отправляется в сказочный мир, где вместе с командой мультипликационных легенд на баскетбольной площадке играет против цифровых копий знаменитых игроков. Главную роль в фильме исполнил четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс.