Восстановление старинной цитадели началось в сирийском Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 2 августа. /ТАСС/. Восстановление цитадели Алеппо, подвергшейся атакам боевиков из террористических формирований, началось в Сирии. Об этом сообщила журналистам главный инженер проекта Амина Сабуни.

Во время боевых действий цитадель подвергалась обстрелам со стороны боевиков. По информации экспертов, архитектурный памятник был разрушен на 20%.

"Мы восстанавливаем северную и восточную стены цитадели. Они пострадали больше остальных, некоторые башни были разрушены полностью. Мы провели исследование - определили степень разрушений. Первоначально хотели использовать оригинальный камень, то есть вернуть цитадели первозданный вид, но в некоторых местах разрушения очень серьезные. Приходится использовать современный материал", - рассказала Сабуни.

Как сообщил директор музея цитадели Ахмад Хариб, восстановление цитадели ведется силами самих сирийцев. Также оказывают помощь и российские специалисты. В ходе экспедиции Института истории материальной культуры РАН были обследованы разрушенные исторические объекты Сирии с целью создания их 3D-модели.

Самые старые укрепления на месте современной крепости были построены первым правителем Алеппо из династии Хамданидов по имени Сайф-аль-Даула в Х веке. В первом десятилетии XIII века цитадель превратилась в богатейший город. Внутри были расположены дворцы и бани, мечети и усыпальницы, арсенал и площади для тренировки солдат, цистерны с водой и амбары для хранения зерна. В 1986 году цитадель Алеппо была занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе памятников Старого города Алеппо.