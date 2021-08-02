Стала известная программа фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Программа фестиваля "Таврида.АРТ", который пройдет в крымской бухте Капсель в сентябре, будет включать арт-шествие в карнавальных костюмах, шоу дронов и презентацию авторских коллекций одежды, а также еще десятки творческих и образовательных мероприятий, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе арт-кластера "Таврида".

Фестиваль состоится с 8 по 12 сентября на площадке арт-кластера около города Судак. Уже известно, что в числе хедлайнеров фестиваля будут Manizha, которая с песней Russian Woman ("Русская женщина") представляла Россию на конкурсе "Евровидение-2021", Клава Кока, Диана Арбенина, Дима Билан, Полина Гагарина и другие известные артисты. Планируется, что очно на мероприятии будут присутствовать более 5 тыс. участников, однако мероприятия также планируется транслировать онлайн - в 2020 году фестиваль таким образом получил около 19 млн просмотров.

"За пять дней на территории арт-кластера пройдет целый ряд масштабных событий: фестиваль авторской песни, фестиваль моды, фестиваль реконструкции, фестиваль воздушных змеев и шоу аэростатов, гастрономический фестиваль, театрально-цирковое шоу и другие. Одним из крупнейших событий станет Арт-шествие, к которому смогут присоединиться все участники фестиваля. Молодые люди в необычных костюмах пройдут к главной сцене фестиваля от арт-кварталов - места, где участники будут жить, учиться и работать над творческими проектами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также планируется шоу дронов: сотни квадрокоптеров в вечернем небе создадут светящиеся подвижные фигуры. Шоу пройдет под музыку молодых композиторов арт-кластера "Таврида", которую будут исполнять диджеи и симфонический оркестр Крымской государственной филармонии. "Ярмарка молодых авторов станет точкой притяжения писателей, поэтов, драматургов, литературных подкастеров, книжных блогеров и всех, кто увлечен литературой и книгами. На ярмарке ежедневно будут проходить презентации книг, питчинги авторов и чтецов, прямые включения ведущих литературных подкастов и блогеров, интерактивные читки книг и вечера поэтов", - добавили в пресс-службе.

В программе также запланированы две выставки, "отражающие диалог прошлого и будущего". На одной представят работы выдающегося русского художника Константина Коровина, в творчестве которого особое место занимают пейзажи Крыма; экспозицию приурочили к 160-летию со дня рождения художника. Одновременно состоится выставка цифрового NFT-искусства: на больших плазменных панелях зрители и участники фестиваля увидят лучшие работы резидентов арт-кластера "Таврида" на тему музыки. Кроме того, состоится открытие трех новых арт-объектов на территории кластера (таким образом, общее число увеличится до 30), а молодые дизайнеры - участники летнего образовательного сезона "Таврида" проведут показ-презентацию коллекций одежды, разработанных совместно с именитыми дизайнерами.

Сейчас идет регистрация волонтеров и участников фестиваля, прием заявок продлили до 12 августа, для участвующих в очном формате предусмотрели не только творческие активности, но и образовательную программу. "Чтобы стать участником фестиваля, нужно пройти регистрацию на сайте tavrida.art и приложить к заявке выполненное творческое задание. <…> Чтобы стать волонтером, достаточно заполнить анкету, прикрепить к ней видеовизитку и пройти онлайн-собеседование", - пояснили в арт-кластере.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны.Он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год.