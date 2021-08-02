В МХАТ им. Горького не знают о бойкоте, объявленном одним из актеров театра из-за Бузовой

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Представитель МХАТ им. М. Горького не подтвердил ТАСС информацию о бойкоте, якобы объявленном одним из актеров труппы руководству театра из-за участия Ольги Бузовой в постановке. Артисты находятся в отпуске, сбор труппы намечен на 31 августа, сообщила в понедельник пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

"Мы первый раз слышим об этом бойкоте. Не понимаем, что это за неуловимый Джо, который его объявил. Мы не в курсе того, что какой-то актер - а он один изначально - объявил руководству бойкот. Все артисты находятся в отпуске. Сбор труппы 31 августа", - сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер труппы объявил бойкот руководству театра из-за участия певицы в спектакле "Чудесный грузин".

МХАТ им. М. Горького 11 июня представил премьеру спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" в постановке Ренаты Сотириади. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила непрофессиональная актриса Ольга Бузова, и, как признался художественный руководитель театра Эдуард Бояков, МХАТ благодаря ее участию "хайпанул". Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с Бузовой еще на два показа спектакля - 17 и 18 сентября. Однако 22 июля заместитель худрука МХАТа Захар (Евгений) Прилепин сообщил ТАСС, что показ спектакля с участием Бузовой в сентябре не состоится из-за выборов в Госдуму, дальнейшая судьба постановки пока не ясна.