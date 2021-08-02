Фестиваль "Арктическая керамика" пройдет в "Коми деревне" на Ямале в августе

ТАСС, 2 августа. Фестиваль "Арктическая керамика" впервые пройдет на местах археологических раскопок на территории туристического комплекса "Коми деревня" в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе 20 августа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"Фестиваль откроют 20 августа в Лабытнанги на территории туристического комплекса "Коми деревня", где ведутся археологические раскопки. Подобное мероприятие на Ямале организуют впервые. Экспозиция фестиваля познакомит посетителей с уникальными керамическими тонкостенными сосудами с разнообразным орнаментом, воссозданным благодаря художниками и археологам, доставшим их фрагменты из земли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль продлится шесть дней. Гостей ждут мастер-классы художников-керамистов, экскурсии, встречи у костра на археологических раскопках и многое другое.

"Свое участие в выставке уже подтвердила известный ямальский керамист, мастер археологической реконструкции Лариса Пастернак, которая представит на фестивале 20 сосудов. Предметы реконструированы из археологических памятников Горный Самотнел и Усть-Полуй с сохранением древней технологии изготовления, которая применялась народами, населявшими Север в древности. Специальным гостем выставки станет эксперт в области возрождения народных ремесел из Санкт-Петербурга Антонина Дорогова", - рассказали в правительстве, добавив, что также ожидаются мастера из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Организаторами фестиваля выступают "Центр развития внешних связей", "Научный центр изучения Арктики", городской краеведческий музей города Лабытнанги и ямальское отделение Союза художников России.