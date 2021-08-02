Общественный совет при Минкультуры обсудит политику и репертуары театров

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Общественный совет при Министерстве культуры России проведет слушания по репертуару и политике театров на предмет их соответствия стратегии национальной безопасности, сообщил ТАСС в понедельник председатель совета Михаил Лермонтов.

"Есть закон об общественном контроле, общественный совет при министерстве культуры - это субъект общественного контроля, который имеет полномочия проводить общественные слушания по актуальным вопросам общественного мнения. Суть в том, что в связи с вопросами, которые сейчас в прессе появляются все чаще по проблемам в репертуарах, политике театров <…>, мы предполагаем провести эту рекогносцировку (слушания - прим. ТАСС)", - сказал он.

Лермонтов пояснил, что слушания будут касаться вопроса соответствия политики театров принципам стратегии национальной безопасности. Говоря о сроках проведения таких слушаний, он отметил, что пока дата не определена.

Ранее постановка спектакля "Первый хлеб" в театре "Современник" вызвала резонанс из-за нецензурного монолога героини на могиле ветерана Великой Отечественной войны. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль на предмет оскорбления ветеранов.

Произведения о разведчиках

Лермонтов также поддержал вовлечение деятелей культуры в создание произведений о разведчиках, о чем ранее говорил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Нарышкин назвал несправедливым, что "только очень узкий круг коллег, руководство знают о работе разведчика, а тем более об удачно проведенных, блестяще проведенных разведывательных операциях", и сообщил, что СВР старается вовлекать художников, писателей, сценаристов в создание произведений о профессии.

"Правильно. Любые темы, которые следуют российской национальной безопасности, тем более инициированные профильными ведомствами, что в общем и предусматривает эта стратегия [стратегия нацбезопасности], идут только на пользу", - отметил Лермонтов.