Умер актер Анатолий Рудаков, сыгравший в "Шерлоке Холмсе" и "Окне в Париж"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист России Анатолий Рудаков, снявшийся в кинокартинах "Шерлок Холмс" (2013), "В поисках капитана Гранта" и "Окно в Париж", умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила в Instagram Ирина Тарасова, работавшая с актером на нескольких кинопроектах.

"Неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился <…> 24 июля ему исполнился 71. Царствие небесное", - написала Тарасова.

Рудаков родился 24 июля 1950 года в деревне Большое Ситно Витебской области в Белоруссии. В 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и стал актером киностудии "Ленфильм".

В числе фильмов с его участием - "Государственная граница", "Жизнь Клима Самгина", "Шерлок Холмс", "По имени Барон", "В поисках капитана Гранта", "Окно в Париж", "Жнецы", "Я тебя никогда не забуду", "Ёлки 1914", "Мастер и Маргарита" и другие.