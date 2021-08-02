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Умер кинопродюсер Геннадий Гуревич

Ему был 81 год
Геннадий Гуревич Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Геннадий Гуревич
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Член Союза кинематографистов России, продюсер Геннадий Гуревич ушел из жизни на 82-м году. Об этом сообщается на сайте союза в понедельник.

"31 июля 2021 года на 82-м году ушел из жизни Геннадий Павлович Гуревич - член Союза кинематографистов России и Национальной академии кинематографических искусств и наук, продюсер, старейший кинематографист", - говорится в сообщении.

Гуревич был членом правления Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, участвовал в создании документальных, исторических, биографических и художественных киноработ. Среди них картины "Андреевский флаг", "Таня", "Солдаты мира" и другие. В 2020 году он получил приз Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса "За многолетний труд в российской киноиндустрии".

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