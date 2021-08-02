Сирийские реставраторы пройдут курс по восстановлению памятников в Херсонесе и Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Специалисты департамента древностей и музеев Сирии пройдут в России практику по сохранению и восстановлению памятников древности и фиксации их современного состояния во время посещения Херсонеса и Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель директора Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, руководитель проектов "Пальмира во времени и пространстве", "Спасение раннехристианских храмов Сирии" Наталья Соловьева.

По ее словам, сирийские специалисты будут наблюдать за археологическими раскопками в Херсонесе и за работой реставраторов Государственного Эрмитажа.

"У Государственного Эрмитажа существует договор, как и у нашего института, о реставрации объектов культурного наследия, они реставрируют артефакты. Пока из-за вируса работа была приостановлена на 2020 год - не было возможности пересечения границ. Но сейчас, возможно в сентябре, планируется приезд специалистов из Сирии. Трое специалистов департамента музеев и древностей Сирии приедут к нам в экспедицию в Херсонес, где мы научим их нашим методам работы и фиксации, и специалисты-реставраторы департамента музеев и древностей приедут в Эрмитаж, где их также будут обучать методам реставрационных работ с артефактами", - сказала Соловьева.

Она отметила, что это будет первый визит сирийских экспертов в российские учреждения для обмена опытом по реставрации памятников, но совместная работа в этом направлении ведется уже несколько лет. Российские ученые выезжали в экспедицию в Пальмиру для фиксации состояния объекта всемирного наследия после действий боевиков, а также проводили обследование раннехристианских храмов Сирии.

Она рассказала, что в конце июля ИИМК РАН совместно с Генеральным Департаментом Древностей и Музеев (DGAM) провели в Сирии круглый стол на тему "Культурное наследие в опасности", в работе которого с российской стороны приняли участие представители национального комитета ИКОМОС Россия, Государственного музея Востока, Государственного Эрмитажа, правительства Санкт-Петербурга и эксперты в области сохранения культурного наследия. Мероприятие было приурочено к совместному заседанию межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"Мы провели круглый стол "Культурное наследие в опасности", поскольку на сегодняшний день на территории Ближнего Востока уже уничтожено безвозвратно около трех тысяч памятников и около пяти тысяч памятников находится под угрозой разрушения из-за действий террористов. Мы совместно с сирийцами решили провести такой круглый стол, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этой проблеме", - отметила замдиректора ИИМК РАН. Резолюция круглого стола будет распространена через ИКОМОС, ее также планируется направить в ЮНЕСКО.