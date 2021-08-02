Фестиваль исторической реконструкции к 650-летию Калуги проведут 14-15 августа

ТАСС, 2 августа. Фестиваль исторической реконструкции "Калуга сквозь века", посвященный 650-летию Калуги, проведут на пяти площадках города 14-15 августа. Участники клубов покажут реконструкции, связанные в том числе с событиями Смутного времени, периода правления Петра I, темой Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Калужской области на официальной странице во "ВКонтакте".

"Впервые в областной столице в честь 650-летия проведут фестиваль исторической реконструкции <...> Гостей ждут реконструкции разных исторических эпох - "В начале славных дел", "Время смуты", "Россия молодая", "Эпоха Петра I", "Российская империя", "Май 1945 года". Фестиваль пройдет 14 и 15 августа", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Калуга сквозь века" познакомит жителей и гостей города с особенностями быта и культуры, военного мастерства, ремесел и традиций, отметили в пресс-службе. Определены пять площадок, где выступят участники клубов реконструкции, в том числе правый берег Оки у понтонного моста в Калуге, городской парк культуры и отдыха, двор усадьбы Золотаревых.

Датой основания города Калуги считается 1371 год, город впервые упоминается в грамоте литовского князя Ольгерда. Различные праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги организованы в течение всего 2021 года, основные торжества пройдут с 14 по 28 августа.