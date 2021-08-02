В Тоскане создадут музей Александра Суворова

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ассоциация российских предпринимателей "Клуб лидеров" откроет музей Александра Суворова на исторической вилле Арнольфини в Тоскане (Италия). Об этом стало известно в понедельник во время торжественного открытия культурологической ассоциации Suvorov Foundation, рассказали в пресс-службе организации.

"Создание музея генералиссимуса Александра Суворова станет первым проектом Ассоциации Suvorov Foundation. В качестве первого экспоната музей получил копию визитной карточки Александра Суворова, которую передал заместитель директора государственного мемориального музея Александра Суворова в Санкт -Петербурге Александр Лукинский", - сказано в сообщении.

Известно, что музей будет открыт на территории исторической виллы Арнольфини, которую ассоциация получила в управление от основателя Клуба лидеров Артема Аветисяна с условием провести реставрацию виллы и открыть ее двери для посещения всех желающих.

Помимо копии визитной карточки полководца, музей получил еще и осколок колокола храма святой Живоначальной троицы, который построил Суворов в деревне Сопины Новгородской области перед смертью. Как пояснили в пресс-службе, этот осколок с изображением лика Божьей Матери был найден во время реставрационных работ в Новгородской области, которые проводятся силами и на средства предпринимателей Клуба лидеров.

В сообщении говорится, что первых посетителей музей примет к осени следующего года после точечных реставрационных работ. Планируется делать выездные выставки с музеем Суворова в Санкт-Петербурге, а новые экспонаты, относящиеся к личности полководца, как ожидается, будут привозить в музей со всех регионов России предприниматели Клуба лидеров.