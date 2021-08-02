Фильм "Блокадный дневник" вошел в конкурс Пекинского кинофестиваля

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева об истории блокадного Ленинграда, снятый на основе воспоминаний очевидцев тех лет, вошел в основной конкурс ежегодного Пекинского международного кинофестиваля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства культуры РФ.

Фильм рассказывает про первую и самую тяжелую блокадную зиму в Ленинграде 1942 года. По сюжету, молодая женщина, только похоронившая мужа, идет пешком через весь город к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз и проститься. Основой для картины стали произведения Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминания очевидцев тех событий, пояснили в министерстве.

"Традиционно Россия принимает активное участие в Пекинском международном фестивале, презентуя лучшие проекты в области кинематографии. Вдвойне ценно, что российские продюсеры в этом году привезут в Пекин драматическую историю непростого военного времени, которое является неотъемлемой страницей прошлого нашей страны", - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

По информации режиссера картины Андрея Зайцева, ранее фильм был показан в Египте на Каирском международном кинофестивале и в Иране на Тегеранском кинофестивале "Фаджр".

"Поэтому для нас очень важно, что фильм приглашают в свои программы крупные международные кинофестивали. Это означает, что о блокаде Ленинграда узнают люди из самых разных стран", - цитируют режиссера в пресс-службе. Он добавил, что надеется с помощью фильма также сделать шаг к китайской аудитории.

Отмечается, что в 2020 году "Блокадный дневник" удостоился главной награды национальной кинопремии "Золотой орел" и был назван лучшим на Московском международном кинофестивале. Главные роли в фильме исполнили Ольга Озоллапиня, Сергей Дрейден, Андрей Шибаршин, Дарья Румянцева и другие. В российский прокат лента выйдет в сентябре 2021 года.