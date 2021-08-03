Посвященная полету Гагарина в космос фотовыставка ТАСС открылась в Италии

РИМ, 3 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Выставка фотографий из архива Информационного агентства России ТАСС, посвященная полету в космос Юрия Гагарина, в понедельник вечером открылась около города Корнедо-аль-Изарко на севере Италии. Экспозиция развернута в одном из красивейших мест в горах автономной провинции Больцано.

Выставка, включающая 10 снимков и подготовленная при содействии Русского центра имени Н. И. Бородиной в Мерано, продлится до завершения туристического сезона в сентябре. Речь идет о составной части межрегионального итало-австрийского проекта "Skyscape", сообщили корреспонденту ТАСС организаторы.

Концепция выставки предусматривает прогулку по Астрономической деревне и обсерватории имени Макса Валье в долине Еггенталь в Доломитовых Альпах (автономная область Трентино-Альто-Адидже, бывший Южный Тироль). Первому полету человека в космос, 60-летие со дня которого отмечается в этом году, посвящены фотографии Гагарина, этапов его подготовки, спутника, собак Белки и Стрелки, которые стали первыми живыми существами, благополучно возвращенными из орбитального полета на Землю. Собаки на борту "Спутника-5" в августе 1960 года провели на околоземной орбите около 27 часов, совершив 17 витков вокруг Земли.

Снимки сопровождаются специально подготовленными материалами, в том числе аудиозаписями на немецком, итальянском, английском и русском языках.

Деревня и обсерватория, названная в честь пионера ракетостроения австрийского инженера Валье (1895-1930), связаны с именем Гагарина. В 2015 году там при содействии российского фонда "Диалог культур - единый мир" был установлен бюст первому космонавту. В Италии бронзовое изваяние работы скульптора Алексея Леонова установили на высоте 1 349 м. Осенью в обсерватории планируется провести серию мероприятий, посвященных 60-летию полета Гагарина в космос.

Действующий с 2009 года Русский центр имени Н. И. Бородиной - наследник традиции русской общины в Южном Тироле, способствует развитию культурных связей между Италией и Россией, установлению прямых контактов и реализации совместных проектов ассоциаций и фондов. Центр ранее устраивал викторины, выставки и конференции, посвященные значимым датам в истории советской и российской космонавтики.

Выставки ТАСС в Южном Тироле

ТАСС не в первый раз привозит в Италию фотографии из своего уникального архива. В 2015 году совместно с центром и при поддержке властей Южного Тироля прошла выставка "Фотохроника ТАСС: 1945. Освобождение Европы от фашизма", приуроченная к 70-летию Победы и окончанию Второй мировой войны.

В 2019 году агентство представляло фотовыставку "Россия и Италия: вчера, сегодня, завтра", которая была одним из центральных событий торжественной программы, приуроченной к десятилетию со дня основания Русского центра имени Н. И. Бородиной в Мерано.