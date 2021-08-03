Стартовали съемки нового криминального сериала Гай Германики

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Съемки нового криминального сериала режиссера Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" о проблеме насилия над женщинами и женской борьбе за справедливость начались в России, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "МТС медиа".

В новой картине режиссера, известной такими телепроектами, как "Все умрут, а я останусь", "Школа", "Краткий курс счастливой жизни", сюжет развернется вокруг инцидента, произошедшего с молодой учительницей, во время прогулки на яхте в компании влиятельных мужчин города - главная героиня сериала обвиняет их в изнасиловании. Заявление в полицию вызывает широкий общественный резонанс, но под общественное осуждение попадает в первую очередь женщина. Опытный следователь, ведущий это дело и пытающийся по-настоящему разобраться во всем, открывает тайну, о которой все хотели бы забыть.

"Когда мне прислали сценарий "Обоюдного согласия", я прочитала ради любопытства. Мне очень понравилось, инстинктивно я почувствовала, что это мой материал. <...> Я никогда не замечала, но оказывается, я почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему, та тема, которая затрагивается в "Обоюдном согласии", - приводят в пресс-службе слова Германики.

По словам генерального продюсера проекта Данилы Шарапова, сценарий сериала создавался шесть лет, а тема актуальна и в настоящее время.

"Тема сериала одна из самых острых в современном обществе: насилие над женщиной и страх женщин рассказать об этом. Почему в общественном сознании оказывается важной длина юбки жертвы изнасилования, почему общество часто обвиняет самих жертв в провокации насилия", - цитируют в пресс-службе Шарапова.

В главной роли снялась Светлана Иванова. Сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре KION в следующем году.