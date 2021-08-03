Премьера сериала Amazon по "Властелину колец" ожидается 2 сентября 2022 года

ТАСС, 3 августа. Премьера сериала по мотивам "Властелина колеца" от Amazon Studios намечена на 2 сентября 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021
"Я не могу выразить в полной мере, насколько мы все взволнованы приглашением наших зрителей со всего мира в новое и эпическое путешествие по Средиземноморью! Наши талантливые продюсеры, актеры, творческие группы и команда неустанно трудились в Новой Зеландии, чтобы воплотить в жизнь это невыразимое и впечатляющее видение [произведения]", - приводятся в заявлении слова главы кинокомпании Дженнифер Солк.
Сообщается, что новые серии будут публиковаться каждую неделю на стриминговой платформе Amazon Prime Video, доступной зрителям из более чем 240 стран. В сообщении указано, что съемки первого сезона прошли в Новой Зеландии.