Фонды Астраханской картинной галереи пополнили коллекцией полотен эпохи СССР

АСТРАХАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Фонд Астраханской картинной галерея им. П. М. Догадина пополнили 23 картины советских художников периода 60-80-х годов прошлого века, отражающих тему дружбы и объединения народов. В конце 2021 года они будут представлены посетителям. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства культуры и туризма Астраханской области.

"В 2020 году в Минкультуры РФ было направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос включения в фонды Астраханской картинной галереи экспонатов из коллекции Международной конфедерации Союза художников, круг работ которой составляли произведения советских художников из республик СССР, раскрывающих тему дружбы и объединения народов. Астраханская область - многонациональный регион, который всегда славился толерантностью и взаимопроникновением культур разных народов, проживающих здесь. Сейчас картины готовятся к экспонированию и в конце 2021 года будут представлены посетителям", - сказала директор галереи Ирина Перова, чьи слова приводятся в сообщении.

Переданные картины - это различные портреты, исполненные известными мастерами живописи Д. И. Бабаевым "Портрет композитора Гаджибекова", А. К. Хайдаровым "Портрет старого памирца", а также колоритные натюрморты Е. Е. Григорьевой "Натюрморт с чайником", Ф. М. Каплан "Натюрморт на фоне Сюзане". Представленные большеформатные произведения, посвящены труду советского народа: В. М. Боборыкин "Литейщики алюминиевого завода", Э. К. Илтнер "Каракум".

Как уточнили в пресс-службе, последний раз передача экспонатов на федеральном уровне состоялась в 2014 году, когда в коллекцию музея вошли 11 гравюр западноевропейских мастеров XVII-XIX вв.

Картинная галерея имени Догадина в Астрахани открыта в 1918 году по инициативе инженера Павла Михайловича Догадина, передавшего властям свою обширную коллекцию картин конца XIX - начала XX века. В настоящее время фонд галереи насчитывает более 20 тыс. экспонатов, они размещены в 23 залах старинного купеческого особняка.