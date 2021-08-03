Нидерландский художник создаст звуковую инсталляцию в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Нидерландский аудиохудожник Андреас Кюне осенью создаст звуковую интерактивную инсталляцию в Екатеринбурге. В ее создании примут участие местные жители, будут задействованы конструктивистские здания города. Позже ее представят в Амстердаме, сообщили ТАСС во вторник представители проекта "Территория авангарда".

Андреас Кюне - амстердамский композитор, звукорежиссер и барабанщик. Он занимается, в частности, выявлением музыкальных качеств инертных объектов.

"Этой осенью проект "Территория авангарда" совместно с <...> Андреасом Кюне создаст в Екатеринбурге звуковую интерактивную инсталляцию под названием "Взаимосвязь / Сеть / Сплетения". По словам куратора проекта Арсения Кибенко, она будет представлять из себя конструкцию с сенсорами, с которыми аудитория сможет взаимодействовать с помощью бесконтактных движений и жестов. Сенсоры будут "отвечать" на движения звуками специально написанной электроакустической музыкальной композиции. Еще одной частью инсталляции станут QR-коды, размещенные по задумке художника на конструктивистских екатеринбургских зданиях", - рассказали представители проекта.

Организаторы отмечают, что планируется привлечь уральских волонтеров, которые сделают экспериментальные полевые аудиозаписи в конструктивистских зданиях Екатеринбурга и области - из них и будет создана музыкальная композиция - абстрактная симфония - для инсталляции. Заявки для участия принимаются до 15 августа. Участники также предварительно встретятся с художником на онлайн-сессиях.

Проект "Территория авангарда" рассказывает о конструктивизме на Урале, реализуется при поддержке Фонда Владимира Потанина.