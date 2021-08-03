Минкультуры не согласовывало оценку репертуарной политики театров Общественным советом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Общественный совет при Министерстве культуры РФ не обсуждал с министерством инициативу о том, чтобы оценить репертуар и политику театров на предмет их соответствия стратегии национальной безопасности. Об этом сообщила во вторник журналистам глава министерства Ольга Любимова.

Накануне председатель Общественного совета при Минкультуры РФ Михаил Лермонтов сообщил ТАСС, что совет проведет слушания по репертуару и политике театров на предмет их соответствия стратегии нацбезопасности.

"Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности, ведем постоянный диалог с профессиональным сообществом и общественными организациями, выстраиваем конструктивную дискуссию по всем актуальным вопросам, слушаем разные мнения, приводим свои доводы и обсуждаем различные предложения. Взаимодействие с Общественным советом при Минкультуры России - не исключение, - привела пресс-служба слова министра в ответ на вопрос ТАСС. - Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались".

Любимова также напомнила, что "в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер".

"Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с конституцией. Вместе с тем, если в сфере культуры имеют место нарушения действующего законодательства, то компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку. Наша задача - обеспечить всесторонний диалог со всеми аудиториями, дать возможность высказаться всем сторонам и, если потребуется, совместно принять взвешенное решение по актуальным вопросам, волнующим общественность", - добавила она.