Минкультуры и правительство обсуждают концепцию развития креативных индустрий

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минкультуры обсуждает с правительством РФ концепцию развития креативных индустрий, в стране необходимо разработать механизмы их государственной поддержки. Об этом журналистам во вторник сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"Продолжается работа над законопроектом, в котором дается характеристика понятиям творческой (креативной) индустрии, с правительством РФ мы обсуждаем концепцию развития креативных индустрий. Очень важно также разработать механизмы их государственной поддержки. Все это затрагивает большой пласт культурной сферы - представителей народно-художественных промыслов и ремесел, музыки, кино, анимации, живописи, архитектуры и многих других направлений", - приводит слова Любимовой пресс-служба Минкультуры.

Она отметила, что талантливые команды уже формируют среду, которая способствует появлению прорывных решений и инновационных продуктов. "Распространенная практика в регионах - создание городских арт-резиденций. Это места, где представители профессионального сообщества имеют все возможности и ресурсы для самореализации", - сказала Любимова.

Как уточнили в министерстве, ранее на саммите министров культуры "Большой двадцатки" прошли обсуждения креативного сектора, который рассматривается как одна из точек роста культурной сферы.