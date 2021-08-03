Стало известно, кто сыграет Вронского в российском сериале Netflix "Анна К"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Роль Вронского в первом российском сериале по заказу Netflix "Анна К" исполнит молодой актер Роман Васильев. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе онлайн-платформы.

Фотография артиста появилась в Instagram-аккаунте Netflix. "Смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев", - говорится в подписи под фото. В пресс-службе платформы ТАСС подтвердили, что актер сыграет в новом проекте роль возлюбленного Анны Карениной - Алексея Вронского.

Зрители могли видеть Васильева в фантастическом сериале "Лучше, чем люди", драматическом проекте "Идентификация" и американском детективе "Алиенист". "Мы знаем и наблюдаем за Ромой долго, он прекрасно сыграл у нас в сериале "Идентификация". У него там сложная, характерная роль, и он блестяще с ней справился. И мы очень надеемся, что роль Вронского поможет ему еще больше раскрыть его потенциал, в который мы очень верим", - поделился режиссер и продюсер проекта Евгений Никишов, которого процитировали в пресс-службе.

Продюсер и режиссер Валерий Федорович добавил, что пробы Романа Васильева были лучшими. "Когда Рома оказался в одном кадре со Светой [Ходченковой, занятой в роли Анны Карениной], стало понятно, что это две разные энергии, которые вместе рождают тот огонь, на который, мне кажется, зрители смогут смотреть все восемь серий", - сказал он.

Ранее создатели сообщили о том, что Алексея Каренина сыграет Федор Бондарчук, в образе Анны Карениной зрители увидят Светлану Ходченкову. Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Он создается совместно с российской кинокомпанией 1-2-3 Production, режиссерами и продюсерам выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов, сценарий подготовили Роман Кантор и Мария Микулина, а сорежиссерами выступают Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в роман с Вронским - наследником алюминиевой империи.