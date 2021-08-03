MusicAeterna и Майерхофер откроют сезон в "Зарядье" премьерой

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Коллектив MusicAeterna и немецкий дирижер и композитор Грегор Майерхофер откроют четвертый сезон московского зала "Зарядье" премьерой нового сочинения Insect Concerto. Концерт состоится 4 сентября, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе зала.

"Мы стараемся открывать нашим зрителям новых композиторов - тех, чьи имена уже известны в Европе, но в России их знают немногие. Я уверена, что этот концерт войдет в историю зала и запомнится зрителям как уникальное событие", - отметила гендиректор зала "Зарядье" Ольга Жукова.

К 34 годам за плечами Майерхофера - работа с оркестром Баварской государственной оперы, Симфоническим оркестром SWR, Мюнхенским камерным оркестром, Мюнхенским симфоническим оркестром, оркестром Люцернской фестивальной академии. Дирижер ассистировал Кириллу Петренко, Теодору Курентзису, Майклу Бодеру и Маттиасу Пинчеру. Сочинения немецкого маэстро заказывали Баварская государственная опера, Bayerischer Rundfunk (Баварское радио), Мюнхенская биеннале, Немецкая опера в Берлине, ансамбль Intercontemporain, Государственная опера Ганновера и другие.

Insect Concerto композитор написал в 2018 году. Оригинальная версия предполагает звучание инструментов классического оркестра и хора сверчков, в Москве представят версию для скрипки соло и оркестра.

На открытии сезона в "Зарядье" также прозвучат "Морские интерлюдии" из оперы "Питер Граймс" Бриттена и Симфония №9 "Из Нового света" Дворжака.