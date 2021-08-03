Строительство нового здания театра в Котласе планируют начать в 2023 году

АРХАНГЕЛЬСК, 3 августа. /ТАСС/. Строительство нового здания драматического театра в Котласе Архангельской области начнется в 2023 году, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Начать его [строительство], при условии финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов (ориентировочная сумма строительства составляет 450-500 млн рублей) предполагается в 2023 году и завершить в течение четырех-пяти лет. <...>. Вопрос на контроле у губернатора Архангельской области", - говорится в сообщении.

Новое здание на 300 посадочных мест с двумя залами будет располагаться на месте старого здания театра. Ведется работа по составлению технического задания и подготовке к аукциону по поиску подрядной организации, которая будет делать проектно-сметную документацию. На время строительства коллектив театра будет работать в Котласском Дворце культуры.

Находиться и работать в нынешнем здании театра опасно. Как показало обследование, проведенное в 2021 году, в аварийном состоянии находятся почти все помещения. Основное здание построили в 1945 году, три пристройки возвели в 1965, 1967 и 1968 годах. Рушатся балки, которые смыкали части здания между собой, фундамент, кирпичная кладка, имеются продольные трещины в фасадах, несущих стенах, швах и стыках элементов железобетонных перекрытий, перегородках, велика вероятность обрушения больших кусков штукатурки. Капитально ремонтировать здание экономически нецелесообразно, его закроют и впоследствии снесут.

Котласский драматический театр в городе Котласе (население ок. 60 тыс. человек) существует с 1935 года. Это единственный театр на несколько южных районов Архангельской области. Театр много гастролирует, не только по региону, но и, например, в соседней Вологодской области. Котласский драматический театр участвует в федеральных программах "Школьная классика" и "Большие гастроли". В театре молодой коллектив, в основном от 25 до 45 лет. Раз в два года театр проводит театральный фестиваль для детей и юношества "Тарарам", в котором принимают участие труппы из разных регионов страны и из-за рубежа.