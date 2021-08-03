К 650-летию Калуги открылся первый Всероссийский фестиваль балета "Лето грации"

ТАСС, 3 августа. Балеты "Лебединое озеро", "Кармен-сюита", фрагменты из балетов "Щелкунчик", "Спящая красавица" и другие танцевальные номера вошли в программу первого Всероссийского хореографического фестиваля "Лето грации", который 3 августа открылся в Калуге к 650-летию города и продлится до 7 августа. Артисты Московского академического театра "Русский балет", Имперского русского балета и других коллективов выступят на открытой сцене "Гостиный двор" площадью около 300 кв. м, для зрителей оборудовали 400 посадочных мест, рассказали ТАСС в областной филармонии.

"У нас организовано 400 посадочных мест для зрителей, разумеется, с учетом соблюдения социальной дистанции для профилактики ковида, также там есть достаточная территория, чтобы часть зрителей могла посмотреть выступления стоя. Сама сцена крытая, ее площадь - около 300 кв. м, этого вполне достаточно для показа запланированных постановок, например, в труппе "Русского балета" - 45 человек, в труппе Имперского русского балета - 40 человек. Пол покрыт специальным линолеумом для выступления балетных артистов, для них также установлены шатры", - сказали в филармонии.

Открылся фестиваль выступлением академического ансамбля танца и инструментального ансамбля "Палладио" Калужской областной филармонии. В программу "Магия музыки и танца" вошли хореографические номера на музыку П. Чайковского, Л. Минкуса, А. Бородина, М. Равеля и других композиторов. 4 августа калужский "Инновационный культурный центр" покажет постановку, посвященную святой блаженной Ксении Петербургской (Ксения Григорьевна Петрова).

5 августа Московский академический театр "Русский балет" под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева покажет спектакль "Лебединое озеро", эту постановку впервые представили в 1990 году в Государственном Кремлевском Дворце. 6 августа зрители увидят балет "Кармен-сюита" Родиона Щедрина в исполнении труппы Имперского Русского Балета под управлением Гедиминаса Таранды.

Завершится фестиваль 7 августа гала-концертом "Шедевры великих хореографов". В программу Имперского Русского Балета вошли "Дон Кихот" - сюита (Л. Минкус), "Русская" (П. И. Чайковский), вальс и адажио из балета "Щелкунчик" (П. И. Чайковский), "Джаз-сюита № 2" (Д. Шостакович), "Элегия" (С. Рахманинов) и ряд других хореографических композиций.

Датой основания Калуги считается 1371 год, город впервые упоминается в грамоте литовского князя Ольгерда. Различные праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги организованы в течение всего 2021 года, основные торжества пройдут с 14 по 28 августа.