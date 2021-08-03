На нацпроект "Культура" в Ульяновской области дополнительно направят почти 6 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области 3 августа приняли решение дополнительно направить на реализацию нацпроекта "Культура" около 6 млн рублей за счет увеличения финансирования и экономии средств, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента. Решение приняли окончательно, вопрос не будут выносить на очередную сессию.

"3 августа на заседании социального комитета парламентарии поддержали изменения в государственную программу "Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области". На реализацию национального проекта "Культура" дополнительно выделено почти 6 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, еще 9 млн рублей благодаря экономии средств направят на повышение доступности культуры для жителей Ульяновской области. Более 3 млн рублей затратят на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Часть средств направят на создание Поволжского центра "Музейный волонтер" в Ульяновском областном краеведческом музее им. И. А. Гончарова, реконструкцию Театра юного зрителя и комплектование книжных фондов районных библиотек.

2 млн рублей пойдут на завершение капитального ремонта, укрепление материально-технической базы и закупку музыкальных инструментов для Новомалыклинской детской школы искусств. В целом до конца 2024 года по национальному проекту "Культура" в Ульяновской области построят две новые детские школы искусств. Кроме того, все 52 профильных учреждения Ульяновской области должны оснастить новыми музыкальными инструментами.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно Указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлили до 2030 года, он предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.