Оперу "Жизнь за царя" Михаила Глинки покажут в Петропавловской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Оперу Михаила Глинки "Жизнь за царя" исполнят в среду под открытым небом на Соборной площади Петропавловской крепости в рамках Десятого Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера - всем". Показ в условиях обострившейся пандемической ситуации пройдет в режиме онлайн.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на портале "Культура.РФ", на сайтах театра "Мюзик-Холл" и международного культурного проекта "Русские сезоны", а также в аккаунтах портала "Город +", в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

"Спектакль поставил режиссер Иркин Габитов, мастер большого стиля и костюмной оперы. Причем обратились не к варианту советских времен, а к первоначальному либретто барона Егора Розена, на текст которого писал музыку Михаил Иванович Глинка", - сказал журналистам арт-директор фестиваля Виктор Высоцкий.

Исполнение оперы "Жизнь за царя" он назвал знаковым для фестиваля, потому что именно с нее начинался этот проект. Так же, как и 10 лет назад, театральный символ русской национальной культуры будет исполнен возле исторического символа российской государственности - Петропавловским собором.

Музыкальным руководителем и дирижером спектакля выступит Фабио Мастранджело. В исполнении примут участие оркестр "Мюзик-Холла" - "Северная симфония" и хор этого театра при участии Молодежного оперного театра. Танцевальные сцены поставила балетмейстер Ирина Ляховская.

Главные партии исполнят солист Михайловского театра Александр Безруков, солистка Мариинского театра Екатерина Крапивина, артист Башкирского театра оперы и балета, приглашенный солист Оперного театра Монте Карло Кирилл Белов.

Фестиваль "Опера - всем" - единственный в своем роде ежегодный проект, который за 10 лет стал музыкальной достопримечательностью петербургского лета. Он соединяет шедевры мировой оперы с шедеврами петербургской архитектуры, на фоне которой разворачивается действие под открытым небом. К этим показам бесплатно приобщаются десятки тысяч зрителей - горожан и туристов, которым на этот раз приходится смотреть спектакли в социальных сетях. Юбилейный фестиваль завершится 7 августа показом оперы "Травиата" Джузеппе Верди в Музее-заповеднике "Царское Село".