Сериал Вадима Перельмана "Пропавшая" выйдет осенью на "КиноПоиск HD"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьера мини-сериала "Пропавшая" режиссера Вадима Перельмана о возвращении в семью дочери, которая исчезла 10 лет назад, состоится на "КиноПоиск HD" 9 сентября. Главную роль в проекте сыграла Лиза Янковская, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-платформы в четверг.

"Режиссер-постановщик Вадим Перельман и оператор-постановщик Владислав Опельянц - это создатели мечты для каждого продюсера. Их огромный талант, опыт и энергия вложены в проект "Пропавшая" максимально", - сказал гепродюсер проекта Данила Шарапов, которого процитировали в пресс-службе. Он отметил также важность этого проекта для молодой актрисы Лизы Янковской.

По сюжету в семью возвращается дочь Лена, бесследно пропавшая 10 лет назад. Она не помнит, где была все эти годы и как сумела вернуться. "Лена Гарбер - жертва обстоятельств, ребенок со сломанной судьбой. <…> Иногда было сложно держать в себе эти разные полярности: детскую наивность и какую-то разрушительную тьму одновременно. Сложно, но в то же время интересно - создавать человека, в котором живет сразу много сущностей", - поделилась Янковская.

Роли в фильме также сыграли Мария Куликова и Владимир Мишуков. Зрителей ожидает 4 серии по 30 минут, которые выйдут 9 сентября.

Режиссер Вадим Перельман много лет работает как в России, так и за рубежом. Его первый фильм "Дом из песка и тумана" с Дженнифер Коннелли и Беном Кингсли был номинирован на "Оскар", особую известность среди отечественной аудитории Перельман получил после сериала "Измены", главную роль в котором исполнила Елена Лядова. На международном Берлинском кинофестивале в 2020 году показали драму режиссера "Уроки фарси".