Органный зал построят в Смоленске в течение двух лет за счет частных инвесторов

ТАСС, 5 августа. Первый в Смоленской области зал органной музыки площадью более 3 тыс. кв. м. и стоимостью около 250 млн рублей построят в историческом центре Смоленска к началу 2023 года. Проект будет полностью финансироваться частными инвесторами, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации в четверг.

"Между администрацией города и представителями бизнеса областного центра подписано соглашение о сотрудничестве по строительству концертного зала на улице Бакунина. <…> Подготовительные работы к строительству концертного зала областного центра начнутся уже в этом году", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что затрат из бюджета на реализацию проекта не будет, строительство полностью профинансируют частные инвесторы. Его открытие позволит создать дополнительные рабочие места и сформировать в Смоленске еще одну точку притяжения для жителей и туристов.

Как сообщил ТАСС соинвестор проекта и глава группы компаний "Гражданстрой" Игорь Поздняков, ориентировочно стоимость строительства органного зала составит около 250 млн рублей, площадь здания высотой 10 м. превысит 3 тыс. кв. м. Помещение будет состоять из нескольких уровней, помимо концертного зала в нем будет создана картинная галерея и кафе, а также подземный паркинг.

Орган для концертного зала доставят из Германии, он будет изготовлен в течение года, предварительные переговоры с компанией-производителем уже проведены. "Идейным вдохновителем строительства концертного зала стал смоленский бизнесмен, меценат Михаил Шахов. Органный зал будет построен в исторической части города, предварительно мы проведем археологические раскопки, от которых будут зависеть сроки начала строительства и сдачи объекта, поэтому сроки полного обустройства здания могут быть перенесены на начало 2023 года", - отметил Поздняков.