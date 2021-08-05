У стен средневекового замка под Калининградом открылся фестиваль классической музыки

КАЛИНИНГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Средневековый замок Бранденбург под Калининградом стал в четверг вечером площадкой концерта открытия первого благотворительного фестиваля классической музыки "Кантата", посвященного 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Здесь, на сцене под открытым небом, прозвучала кантата "Александр Невский" Сергея Прокофьева, сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Оксана Акмаева.

"Территория основанного в 1266 году тевтонского замка Бранденбург - почти "ровесника" великого полководца, - расположенного в нынешнем поселке Ушаково стала сегодня местом исполнения кантаты "Александр Невский" русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Прокофьева. Произведение историко-героического эпоса представили слушателям знаменитая российская оперная певица, примадонна, солистка театра "Новая Опера" им Е. В. Колобова Светлана Касьян, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под управлением Льва Конторовича и Калининградский симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана. Руководил концертом дирижер Михаил Кирхгофф", - рассказала она, отметив, что для удобства гостей фестиваля организуется трансфер на концерты за пределами Калининграда.

Амбиции и жанры

На пресс-конференции, предварившей открытие фестиваля, генеральный продюсер Леонид Севастьянов заметил, что "Кантата" - "очень амбициозный проект, мы хотим конкурировать с ведущими фестивалями классической музыки в Европе, войти в лигу лучших европейских летних фестивалей". Для этого, убежден он, все есть: идеальная локация региона в центре Европы, насыщенность культурных исторических объектов на территории области, привлекательных для туристов из России и зарубежья, и, конечно, участники фестиваля - звезды мирового уровня.

"Принцип составления программы был продиктован выбором мест для концертов и, когда мы провели потрясающий день, проезжая по всем возможным местам, мы были невероятно вдохновлены. Особенность фестиваля - полижанровость: одна программа диаметрально противоположна другой. Сегодня кантата XX века, завтра духовная музыка в соборе, затем камерная музыка, потом, конечно же, барокко - как же, находясь в центре Европы, обойтись без Генделя…", - отметил художественный руководитель фестиваля Филипп Чижевский.

В рамках фестиваля, который проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области, концерты, которых в программе пять, пройдут также у замка Гердауэн постройки 14-го века в Правдинском районе, у стен исторического Кафедрального собора, возрожденного из руин после Второй мировой войны, в Калининграде, и у Музея янтаря - исторической крепостной башни.

Сочинения Чайковского, Рахманинова, Генделя и других композиторов буду звучать в исполнении Академического Большого хора "Мастера хорового пения" под управлением Льва Конторовича и Калининградского симфонического оркестра, хора и оркестра Questa Musica, секстета солистов оркестра под управлением Леонида Железного, солистов театра "Новая Опера" им Е. В. Колобова, Московского Академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, Большого Театра России.

На восстановление замков

"Ежегодный Международный фестиваль "Кантата" - просветительский благотворительный проект, направленный на популяризацию музыкального искусства и привлечение внимания к историческому наследию Калининградской области, потому местом проведения концертов выбраны средневековые кирхи и замки в разных городах региона", - сказала Акмаева. Средства от продажи билетов в этом году будут направлены в фонд "Благоустройство и взаимопомощь" на реализацию благотворительной программы по восстановлению объектов культурного наследия и исторического значения в области.

По информации генерального директора фонда Андрея Буштакова, все деньги от продажи билетов на первом фестивале пойдут на восстановление одного из семи объектов программы. "Сотрудничество фонда с фестивалем "Кантата" - важный ресурс для привлечения внимания к историческому наследию нашей области", - подчеркнул он.

Кроме того, на сайте фестиваля размещен QR-код с реквизитами фонда: им можно воспользоваться для внесения пожертвований в независимости от покупки билета или если нет возможности посетить концерт.

В оргкомитете фестиваля особо подчеркнули, что с учетом ситуации по коронавирусу, "посещать концерты возможно при наличии и предъявлении сертификатов (или QR-кодов) о полном вакцинировании или ПЦР-теста, актуального для даты визита".

Фестиваль "Кантата проходит с 5 по 9 августа.