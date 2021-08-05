Во Владивостоке впервые пройдет Международный Тихоокеанский театральный фестиваль

ТАСС, 5 августа. Международный Тихоокеанский театральный фестиваль впервые состоится во Владивостоке с 24 сентября по 9 октября. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе фестиваля.

"Предстоящий форум организован Международным театральным фестивалем им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций и пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Приморского края", - сказала представитель пресс-службы.

Она обратила внимание, что фестиваль пройдет в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке. Инициатор программы - народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Идея масштабного проекта была поддержана президентом России В. В. Путиным.

"Международный Тихоокеанский театральный фестиваль станет центральным событием программы. Благодаря многолетнему опыту проведения международных проектов, Министерство культуры РФ доверило Международному театральному фестивалю имени А. П. Чехова реализовать концепцию нового фестиваля на Дальнем Востоке, автором которой стал генеральный директор Чеховского фестиваля - Валерий Шадрин", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, "цель Международного Тихоокеанского театрального фестиваля - ближе познакомить зрителей Дальнего Востока с лучшими постановками государств Тихоокеанского региона и других стран мира". "Так, в афишу предстоящего форума войдут девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира - Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии", - перечислила она.

"Площадками фестиваля станут Приморская сцена Мариинского театра и Приморская краевая филармония. Помимо спектаклей, для жителей города будет организована открытая образовательная программа, включающая творческие встречи, лекции и обсуждения спектаклей", - проинформировала собеседница агентства.

Афиша фестиваля

Как сообщила представитель пресс-службы, откроет фестиваль 24, 25 и 26 сентября спектакль из Японии. "Сатоси Мияги - режиссер с мировым именем - представит свое сценическое прочтение древнеиндийского эпоса "Махабхарата". Из огромного литературного материала он выбрал для постановки нежную поэму "Налачаритам" о любви короля Нала и принцессы Дамаянти. Спектакль "Махабхарата - Налачаритам" - это торжество любви и самой жизни, виртуозно представленное в соединении традиционных японских театральных жанров и современного искусства", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, 28 и 29 сентября программу продолжит спектакль-предсказание "Конец игры", поставленный Робертом Стуруа в Национальном театре им. Шота Руставели. "Пьеса Сэмюэля Бэккета в интерпретации грузинского режиссера-философа приобретает шекспировский масштаб, колорит, силу чувств и градус эмоций", - подчеркнула представитель пресс-службы. "На те же дни - 28 и 29 сентября - объявлен показ спектакля "Пышка" по новелле Ги де Мопассана, который был поставлен в Государственном театре "Амазгаин" им. Соса Саркисяна режиссером Нарине Григорян - яркой звездой на театральном небосклоне Армении", - рассказала собеседница агентства.

Озвучивая дальнейшую афишу фестиваля, она сделала акцент на том, что "29 и 30 сентября программу продолжит трогательный спектакль-клоунада "Белое на белом" в постановке Даниэле Финци Паска, знаменитого швейцарского режиссера, хореографа, актера, постановщика Цирка дю Солей и олимпийских церемоний в Турине и Сочи". "Белое на белом" - это история отношений актрисы и рабочего сцены, рассказанная в неповторимом стиле Финци Паски - на стыке драмы и цирка - с легкостью, изяществом, вниманием к деталям и обилием сюрпризов", - пояснила представитель пресс-службы.

"А 1, 2 и 3 октября настоящий подарок из Аргентины преподнесет Компания Хермана Корнехо: 10 лучших мировых танцоров танго в сочетании с мировой музыкой Астора Пьяццоллы представят спектакль "Танго после заката". В те же дни у зрителей появится возможность увидеть и музыкальный спектакль Владимира Панкова по пьесе А. П. Чехова "Медведь", где в главных ролях выступят популярные актеры Елена Яковлева и Александр Феклистов", - продолжила свой комментарий программы собеседница агентства.

По ее выражению, "испанская тема будет представлена 5 и 6 октября показом спектакля "Антиутопия" в постановке Патрисии Герреро, бриллианта молодого поколения фламенко". "Затем Государственный театр наций представит 7 и 8 октября спектакль "Дядя Ваня" в постановке руководителя парижского театра "Одеон" Стефана Брауншвейга, который впервые работал в России. В его спектакле заняты актеры Евгений Миронов, Анатолий Белый, Марина Александрова, Виктор Вержбицкий и другие", - перечислила представитель пресс-службы фестиваля. .

Она заявила, что "финальным аккордом программы 8 и 9 октября станет эффектное шоу звука, света, актерского мастерства и танца "Даркнесс Пумба" от молодой и перспективной театральной компании из Сеула "Модерн Тэйбл" под руководством хореографа Ким Чже Дока, именуемого корейским трубадуром ХXI века". "Компания получила международную известность и признание критиков за неординарные идеи и экспериментальные проекты, которые разрушают границы между артистами и зрителями, равно как и границы между жанрами. В спектакле "Даркнесс Пумба" соединяются современный танец, корейское традиционное пение "пансори" и рок-музыка", - сказала представитель пресс-службы. В заключение она добавила, что билеты на спектакли поступили в продажу с 5 августа на официальном сайте Международного Тихоокеанского театрального фестиваля.