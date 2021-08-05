Барабанщик The Rolling Stones пропустит гастроли в США из-за перенесенной операции

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Бессменный барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс пропустит осеннее турне коллектива по США в связи с недавно перенесенной медицинской процедурой. Соответствующее сообщение официальный представитель 80-летнего музыканта разместил в четверг на странице группы в Twitter.

"Чарли перенес медицинскую процедуру, которая прошла успешно, однако, насколько мне известно, его лечащие врачи на этой неделе решили, что ему нужен полноценный отдых, чтобы восстановиться. Учитывая, что репетиции должны начаться уже через несколько недель, эта новость, мягко говоря, сильно разочаровывает, однако надо сказать, что возникшая ситуация стала неожиданностью для всех", - говорится в тексте. Какой именно процедуре подвергся Уоттс и что послужило для этого причиной, не раскрывается.

Сам исполнитель признался, что испытывает редкие для него проблемы со здоровьем, но заверил, что речь идет о "легком недомогании". Он также пообещал меломанам, что будет следовать советам врачей, чтобы как можно скорее полностью восстановиться.

"После всех страданий, которые причинил нашим поклонникам ковид, я меньше всего хочу, чтобы люди, купившие билеты, были вновь разочарованы очередным переносом сроков или отменой тура. Поэтому я попросил своего хорошего друга Стива Джордана заменить меня", - сообщил Уоттс.

Джордан - известный американский музыкант-мультиинструменталист, игравший во многих коллективах и работавший ранее над совместными проектами с The Rolling Stones. Он является лауреатом премии Grammy, присужденной за участие в записи альбома Continuum его соотечественника Джона Мейера.

Тур No Filter стартовал в 2017 году. За три года легендарные рокеры дали 45 концертов в Европе и Соединенных Штатах и должны были продолжить выступления на американской территории в 2020 году, однако этому помешала пандемия вызываемого коронавирусом заболевания. Планируется, что в сентябре - ноябре этого года группа продемонстрирует свою программу в 13 городах США.