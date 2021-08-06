В новом сезоне "Школы драматического искусства" представят премьеры молодых режиссеров

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Ряд премьер, в том числе постановки молодых режиссеров, представит театр "Школа драматического искусства" в новом 35-м театральном сезоне, сообщили на сборе труппы в пятницу директор театра Ольга Соколова и художественный руководитель лаборатории Игорь Яцко.

Новый сезон откроется для зрителей 13 августа аудиовизуальным перформансом Петра Айду "Звуковые ландшафты" (лауреат премии "Золотая маска" в номинации "Эксперимент").

"Самые яркие моменты - это спектакли, это премьеры. Прежде всего мне очень интересно посмотреть премьеры молодых режиссеров, которые с нами будут сотрудничать, это премьера нашего режиссера Евгении Тодоровой, которая уже готовится, близко. Мне очень интересно, потому что это наша ученица, которая уже спектакль сделала один и будет делать прямо с нуля серьезный спектакль "Рулетенбургъ", - рассказал в беседе с ТАСС Игорь Яцко. Это спектакль по роману Федора Достоевского "Игрок", который будет представлен к 200-летию со дня рождения писателя. Также приглашен, по словам собеседника агентства, Максим Иванов, он поставит спектакль "Екатерина" по пьесе Елены Греминой.

Свои постановки представят три молодых режиссера с последнего курса режиссерского факультета ГИТИСа (курс Сергея Женовача): это "Конец игры" режиссера Егора Трухина по пьесе Сэмюэла Беккета, "Гроза" Евгения Закирова по пьесе Александра Островского. В октябре запланирована премьера спектакля "Собака с дамочкой" Георгия Мнацаканова по рассказу Антона Чехова.

Яцко сообщил также, что намерен в этом сезоне поставить спектакль по по пьесе Максима Горького "Васса Железнова". "Это последняя пьеса Горького, некое завещание. Меня интересуют эти последние слова, которые произносит драматург. Очень интересно это открывать, вскрывать, потому что в них много пророческого, тайного, скрытого, как послание", - сказал режиссер.

Кроме того, в августе в ШДИ состоится финальный показ работ десяти художников - сценографов участников Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Главным экспертом финального соревнования выступит театральный художник Мария Трегубова.

Влияние пандемии

Отвечая на вопрос о том, как сказалась пандемия на жизни театра, Яцко отметил, что резкого снижения количества зрителей не было.

"То, что катастрофой является для каких-то театров, которые привыкли к тысячным залам, - такой катастрофы у нас не было, потому что мы привыкли к штучному зрителю, к единственному зрителю. В этом смысле мы не потеряли. Конечно, то, что лицо маской закрыто, создает определенный блок. Но зритель показал свою самоотверженность, - говорит собеседник агентства. - Я бы, наверное, как зритель не смог бы с этими кодами, с этими какими-то анкетами покупать билеты, идти. То есть это люди, которые по-настоящему должны любить театр и пробиваться, и терпеть маски, оставаться на второй акт. <…> Просто случайный зритель уже не пойдет в такой ситуации, придет тот, кому это действительно необходимо".

Фестиваль и планы на 2022 год

В рамках международного фестиваля "Территория" 9 и 10 октября будет показан масштабный музыкальный проект Петра Айду "Антропоценфония. Песни машин и механизмов". Кроме того, с 1 по 11 октября в ШДИ пройдет "Профессиональная программа фестиваля "Территория".

В театре к концу сезона появится постановка с выпускниками Московского городского педагогического университета актерского направления.

В 2022 году театр планирует представить постановку Екатерины Гранитовой "Житейские воззрения кота Мурра с присовокуплением макулатурных листов из биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера" по мотивам романа Гофмана.

Театр "Школа драматического искусства" был основан в 1987 году режиссером Анатолием Васильевым, который предложил уникальную художественную модель "Лаборатория-школа-театр". Концепция театра основана на экспериментах и исследованиях.