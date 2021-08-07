Актриса Ольга Богданова отметит 70-летие в близком кругу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Народная артистка РФ Ольга Богданова отметит 70-летие в кругу близких людей, а осенью встретится с поклонниками на сцене Театра Российской Армии в программе "Пять вечеров", сыграв пять спектаклей подряд, в том числе две премьеры. Об этом актриса рассказала ТАСС накануне торжества.

"Коллеги и знакомые меня поздравят, но планового торжества я не намечаю, только в кругу близких и друзей. <…> В театре же мы готовим программу под названием "Пять вечеров": я буду играть пять значительных ролей, две из них - совершенно новые, в постановках "На всякого мудреца довольно простоты" и "Не может быть!". Пять вечеров подряд со мной будут встречаться мои дорогие и любимые зрители. Играть подряд столько постановок вообще довольно трудно, но мы возрасту говорим: "Нет!". Только так и не иначе", - сказала Богданова.

Самым большим счастьем для артистки она назвала возможность выходить на сцену, иметь силы и вдохновение на то, чтобы продолжать работать. "Лучшего подарка и поздравления я для актрисы представить не могу. Программа состоится в новом сезоне, в октябре", - поделилась собеседница агентства.

Ольга Богданова родилась 7 августа в Кишиневе. Она окончила школу с золотой медалью и отправилась в Москву, чтобы поступить в творческий вуз. Будущая актриса выдержала экзамены в несколько театральных училищ, остановив свой выбор на Школе-студии МХАТ (мастерская Павла Массальского и Аллы Тарасовой). После учебы Богданову приняли в "Современник", где она прослужила год. В 1973 году артистка перешла на работу в Театр Советской (ныне Российской) Армии, на сцене которого играет по сей день. Первой в этом театре для нее стала роль Васьки Буренко в спектакле "Спутники" режиссера Бориса Морозова. Среди постановок с ее участием также "Мольер (Кабала святош)" Бориса Морозова, "Главная роль" Игоря Афанасьева и другие. Кроме того, много лет она является бессменной ведущей шефских концертов и военно-патриотических мероприятий.

Еще будучи студенткой, Богданова снялась в небольшом эпизоде в картине "12 стульев" Леонида Гайдая. Всего в ее фильмографии свыше 40 ролей, в том числе фильмы "Ищу человека" (1973) Михаила Богина, "Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах" (1973) Евгения Татарского, "Долгое прощание" (2004) Сергея Урсуляка и другие.