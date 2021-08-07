Фестиваль "Русское поле" пройдет в Москве в десятый раз

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" откроется в полдень 7 августа в онлайн-формате.

В 2021 году на фестиваль, который проводят в столице в 10 раз, подали рекордное количество заявок на участие - от более чем 4 тыс. коллективов. По результатам отбора на фестивале выступят 2 379 человек. Зрители смогут увидеть выступления коллективов из 57 регионов России, а также из Австрии, Испании, Германии, Словакии, Узбекистана, Румынии.

Трансляция будет вестись с 12:00 на официальном сайте фестиваля "Русское поле", а также в социальных сетях и на портале "Культура РФ". Во время трансляции запланировали показ фильма об истории фестиваля "Русское поле". Программу мероприятия в 2021 году посвятят святому благоверному князю Александру Невскому.

Заключительным событием мероприятия станет гала-концерт с участием таких звезд, как Олег Газманов, Сергей Лазарев, Манижа, Пелагея, Ян Осин, Эмиль Кадыров, Ольга Кормухина, Ксана Сергиенко, Алексей Белов, Ваня Дмитриенко и группа "Пятеро".

Для зрителей также выступят Государственный академический театр танца "Гжель", Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова.

В 2012 году, при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы состоялся I Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле". В нем приняли участие 15 регионов нашей страны, а местом его проведения стали открытые площадки музея-заповедника "Коломенское" в Москве. В основу фестиваля положили идею сохранения духовных и культурных традиций России и славянских народов.