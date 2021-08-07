Президентский фонд культурных инициатив принял более 12 тыс. заявок на гранты

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. На первый конкурс президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий было принято 12 460 заявок. Об этом сообщается в субботу на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

"На конкурс подано 12 460 заявок. Идет независимая экспертиза проектов", - говорится в заявлении.

4 августа в пресс-службе фонда сообщили, что более 4 тыс. обращений, касающихся участия в конкурсе, поступило в Президентский фонд культурных инициатив за дополнительную неделю заявочной кампании, на тот момент на разной стадии оформления находились более 18,5 тысячи заявок. Заявки принимались до 6 августа, срок приема заявок решили продлить из-за большого количества запросов.

Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Заявки на конкурс принимаются по восьми тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". Наиболее популярными среди участников стали направления "Культурный код", "Место силы" и "Молодые лидеры". Итоги конкурса подведут в сентябре.