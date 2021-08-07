Мацуев сообщил, что фестиваль "Звезды на Байкале" могут перенести на октябрь

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале" в Иркутске может быть перенесен из-за пандемии коронавируса с сентября на середину октября. Об этом сообщил ТАСС в субботу его художественный руководитель, народный артист России Денис Мацуев.

"Думаю, что в сентябре не получится [провести фестиваль], потому что обстановка там сложная, очень много заболевших и погибших. Мы на связи с губернатором и, как только будет возможность, проведем фестиваль. Пока есть ориентир - середина октября", - сказал пианист.

Мацуев также выразил надежду, что музыкальное событие совпадет с запланированным в регионе чемпионатом мира по хоккею с мячом, который откладывается уже на протяжении полутора лет.

"Конечно, многое меняется из-за гастролей артистов и оркестров, которые должны были приехать в сентябре, но все мы понимаем, что это - ничто по сравнению с человеческими жизнями. Главное, чтобы мои дорогие сибиряки были здоровы", - подчеркнул маэстро.

В прошлом году пандемия также не позволила провести фестиваль "Звезды на Байкале" в привычные сроки, смотр состоялся в феврале 2021 года и стал первым в Иркутской области крупным культурным событием после отмены запрета на проведение концертов и спектаклей.

Денис Мацуев с 2004 года проводит международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале" в Иркутске, где он родился и вырос. Ежегодно смотр объединяет выдающихся российских и зарубежных исполнителей. Он состоит из концертов, мастер-классов и творческих встреч.