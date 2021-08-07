Первую лодку Хеопса возрастом более 4 600 лет доставили в Большой египетский музей

КАИР, 7 августа. /ТАСС/. Первая "солнечная ладья" фараона IV династии Древнего царства Хеопса (2589-2566 годы до нашей эры) за 48 часов доставлена от специального комплекса близ Великих пирамид в Большой египетский музей. Об этом говорится в сообщении канцелярии правительства арабской республики, распространенном в субботу.

"Проект транспортировки лодки фараона, представляющей собой самое крупное и самое древнее судно (возрастом более 4 600 лет) в человеческой истории, направлен на ее сохранение и на демонстрацию в качестве музейного экспоната в более надлежащем виде", - указано в заявлении.

Для перевоза лодки длиной 42 метра и весом 20 тонн использовалось импортированное из Бельгии специальное "умное" транспортное средство с дистанционным управлением и установленным на нем металлическим каркасом.

"Мы подготовили специальное металлическое сооружение наподобие клетки, чтобы процесс транспортировки был максимально безопасным. <...> Проведенная операция была результатом работы не одного месяца. Идея появилась два года назад в процессе подготовки [запланированного на текущий год] открытия Большого египетского музея", - поделился в интервью местной газете Al Watan генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири.

Царские ладьи по длине превышают 40 метров, а по ширине - 5 метров и имеют низкую осадку (не более 1,5 метра), что позволяло использовать их для хождения по реке Нил. При строительстве ладьи древние египтяне использовали только естественные материалы: деревянные колья, вставки и пальмовые канаты. Управлялась лодка египетских царей с помощью 10 пар весел.

Считается, что на "солнечных ладьях" перевозили уже мумифицированное тело фараона к месту его захоронения, из столицы Древнего Египта той эпохи Мемфиса к пирамидам Гизы. Кроме того, деревянные корабли имели ритуальное значение: согласно египетской мифологии, в загробной жизни фараон мог использовать ладью для прогулок по небу во время задушевных разговоров с Богом Солнца - Ра. Ученые, впрочем, не исключают, что на "солнечной ладье" Хеопс вполне мог и при жизни путешествовать по Нилу, инспектируя прибрежные плантации финиковых пальм или просто рыбача в зарослях папируса.

О первой "солнечной ладье" фараона

Информация о "захоронении" двух деревянных кораблей фараона на плато Гиза появилась в середине прошлого века. Первая лодка Хеопса была обнаружена в мае 1954 года выдающимся египетским археологом Камалем аль-Малахом (1918-1987) во время экспедиции по удалению песка с южной стороны Великой пирамиды Хеопса.

После реставрации и реконструкции судно, изначально обнаруженное в виде 650 частей, было выставлено с начала 1970-х годов в музейном комплексе близ Великих пирамид на плато Гиза. Поскольку данное пространство не оборудовано специальными средствами для размещения и хранения этого древнейшего деревянного артефакта, его уникальная органическая структура начала претерпевать изменения и повреждения.

Местные специалисты изучили несколько вариантов переноса судна в Большой египетский музей, в том числе и по частям. Однако наиболее безопасным оказался вариант транспортировки ладьи целиком.

После установки на постоянном месте и торжественного открытия лодка станет доступна для просмотра посетителям. Перед этим, как уточнил генсек Высшего совета по делам древностей, состоится специальная пресс-конференция, на которой будут сообщены все технические подробности транспортировки "солнечной ладьи" и ее дальнейшего хранения.